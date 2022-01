X-Men, il regista Simon Kinberg loda Kevin Feige: "Il miglior produttore della storia del cinema"

Simon Kinberg, regista di alcuni capitoli della saga X-Men, ha parlato di Kevin Feige il presidente dei Marvel Studios, definendolo il miglior produttore cinematografico di tutti i tempi.

In un'intervista con IGN sul suo nuovo film, The 355, a Simon Kinberg è stato chiesto se c'è la possibilità secondo lui che gli attori di X-Men possano riprendere i loro ruoli nel MCU. Il regista ha ammesso di non avere idea di cosa accadrà ai personaggi, ma si fida di Kevin Feige e del suo lavoro ai Marvel Studios e spera che si comporti bene con i suoi personaggi:

"Kevin sa cosa sta facendo con l'MCU. Direi che è il più grande produttore nella storia del cinema. Davvero. Voglio dire, se guardi in proporzione in termini di qualità e in termini di successo commerciale, non c'è dubbio che questo sia vero. Quindi non lo so".

Simon Kinberg ha poi continuato dicendo che, sebbene sia difficile per lui immaginare nuovi attori nei diversi ruoli degli X-Men, è entusiasta di scoprire dove i Marvel Studios possono portare il franchise:

"Amo quegli attori. Li amo come esseri umani e li amo come personaggi. Quindi, ovviamente, c'è una parte di me che sarebbe incredibilmente nostalgica e sarebbe entusiasta di vederli. E certamente, non riesco a immaginare un'altra persona che interpreta Wolverine, ma non riesco nemmeno a immaginare un'altra persona che interpreta James Bond."