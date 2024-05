Star Trek: il nuovo film dedicato alle origini della saga sarà prodotto da Simon Kinberg

Simon Kinberg sarà il produttore di un nuovo film della saga di Star Trek prodotto da Paramount che verrà diretto da Toby Haynes, già nel team di Andor.

La nuova storia dovrebbe essere ambientata molti anni prima rispetto agli eventi raccontati nel lungometraggio del 2009 con star Chris Pine e Zachary Quinto nei ruoli di Kirk e Spock.

Il nuovo progetto dedicato alle origini

Il prossimo tassello della saga stellare è stato scritto da Seth Grahame-Smith, mentre J.J. Abrams sarà coinvolto come produttore.

Il film è ideato quindi come un reboot e non sostituirà Star Trek 4, attualmente ancora in fase di sviluppo e che dovrebbe prevedere il ritorno nel cast di Zachary Quinto nel ruolo del Comandante Spock, Zoe Saldana in quello del Tenente Nyota Uhura, Karl Urban nei panni del dottor Leonard McCoy, John Cho che interpreta del Tenente Hikaru Sulu e Simon Pegg nel ruolo dell'ingegner capo Montgomery Scott.

Il compito di scrivere la sceneggiatura è stato affidato a Steve Yockey, già showrunner della serie The Flight Attendant.

Star Trek 4, Chris Pine sorpreso dall'ingaggio di un nuovo sceneggiatore: "Pensavo che lo script fosse pronto"

Una saga in espansione

Star Trek Beyond, il più recente capitolo cinematografico della saga, è stato diretto da Justin Lin e aveva debuttato sul grande schermo nel 2016.

Paramount ha poi ampliato la saga con numerose serie tv, tra cui Discovery, Strange New Worlds, Picard, Starfleet Academy le cui riprese inizieranno in estate, lo show animato Lower Decks, e il film tv Section 31 con star Michelle Yeoh.