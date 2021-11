Jessica Chastain produttrice di Wayland, film diretto da Michael Showalter

Jessica Chastain, in occasione di Wayland, collaborerà nuovamente con il regista Michael Showalter e con lo sceneggiatore e produttore Simon Kinberg.

L'attrice sarà infatti coinvolta in veste di produttrice nel nuovo progetto che la vedrà unire le forze con i filmmakker con cui ha lavorato rispettivamente in Gli occhi di Tammy Faye e Dark Phoenix.

Wayland sembra sia stato ideato come un thriller in stile Soldi sporchi e Cena con delitto - Knives Out. Simon Kinberg produrrà il film con Audrey Chon, alla guida della sua casa di produzione Genre Films, e Jessica Chastain e Kelly Carmichael, che collaborano lavorando a Freckle Films. Michael Showalter, oltre a essere il regista del progetto, ne sarà anche produttore esecutivo.

Jessica Chastain potrebbe essere coinvolta anche come protagonista, tuttavia per ora il suo impegno è limitato alla produzione.

Kinberg, che ha recentemente diretto la star nel thriller 355, è autore del progetto e ne ha chiesto la collaborazione. Jessica ha quindi coinvolto Showalter, con cui ha lavorato in occasione del film Gli occhi di Tammy Faye, recentemente presentato alla Festa del Cinema di Roma. Il regista ha recentemente diretto la serie Shrink Next Door per Apple TV+, The Dropout per Hulu e sta realizzando in questi mesi Spoiler Alert per Focus Features.