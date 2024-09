X-Men: un membro dei film originali ha confermato il suo ritorno nel reboot Marvel?

Tra tutti i personaggi dell'universo cinematografico degli X-Men della Fox, pochi sono diventati così amati come l'Hank McCoy/Bestia di Kelsey Grammer, che potrebbebbe fare ritorno a sorpresa (ma neanche tanto) nel reboot in sviluppo presso i Marvel Studios.

L'attore ha debuttato per la prima volta nel ruolo del personaggio in X-Men: Conflitto finale del 2006 e ha sorpreso i fan di tutto il mondo l'anno scorso quando è apparso nella scena post-credits di The Marvels, che mostrava Monica Rambeau (Teyonah Parris) finire accidentalmente in un nuovo universo con Bestia e una versione alternativa di sua madre, Maria Rambeau/Binary (Lashana Lynch).

In una nuova intervista, realizzata per l'imminente seconda stagione di Frasier, Grammer ha lasciato intendere che ci sono state "alcune conversazioni" sul suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe dopo la risposta positiva al suo cameo in The Marvels.

Un primo piano di Kelsey Grammer in una foto promozionale per X-Men 3

"Non c'è nulla di cui possa parlare", ha spiegato Grammer nell'intervista. "Quello che so è che c'è stata una sorta di grande ovazione quando sono apparso alla fine di The Marvels, credo che sia stato così. La reazione è stata davvero quasi... non era inaspettata. Ci sarebbe stata una certa reazione, ma è stata piuttosto travolgente, e quindi abbiamo avuto alcune conversazioni".

Mentre non si sa ancora nulla dei prossimi crossover Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, i fan sono ansiosi di vedere se e come l'MCU affronterà gli eventi della scena post-credits di The Marvels. All'inizio di quest'anno, Lynch ha confermato che anche lei non sa esattamente quale sarà il futuro del suo personaggio.

"Voglio dire, anche questa frase mi fa pensare: 'Lo sono?'". Lynch ha risposto quando le è stato chiesto se Binary è un membro degli X-Men nel MCU. "Non è una frase che mi è stata rivolta; non ne abbiamo parlato. Credo di aver lavorato solo un giorno su quel film, il che è assurdo per un film di così grande impatto. Amo il fatto di non sapere che stava accadendo. È qualcosa che è arrivato nel tempo. Almeno per me. Probabilmente l'avevano pianificato fin dall'inizio. Non so davvero cosa ci sarà dopo, ma credo che, vista la direzione che sta prendendo il franchise, sarà emozionante. E non vedo l'ora di vedere a cosa porterà".