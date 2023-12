X-Men: Marvel progetta il rilancio degli X-Men, in arrivo i film Avengers vs. X-Men e Brotherhood of Mutants?

Tanti progetti sugli X-Men, oltre al reboot principale annunciato da Kevin Feige, anticipati dagli insider, un'invasione di mutanti al cinema e in tv in arrivo?

Secondo le ultime anticipazioni ufficiose, i Marvel Studios sarebbero concentrati sul lancio degli X-Men nell'MCU e starebbero pianificando diversi film e serie tv incentrati sui mutanti oltre al principale reboot degli X-Men. Tra i potenziali film in cantiere ispirati ai fumetti Marvel si parla di Avengers vs. X-Men, che sarebbe già in fase di pianificazione, e Brotherhood of Mutants.

The Marvels: Iman Vellani in una scena del trailer

Le voci diffuse da Comicbookmovie.com provengono dall'insider Daniel Richtman. Se sarà confermato un film sulla Confraternita dei Mutanti questo potrebbe spiegare perché Magneto non dovrebbe far parte del reboot degli X-Men dato che Erik Lehnsherr sarebbe alla guida del team.

Una versione della Confraternita dei Mutanti è apparsa nel film originale degli X-Men, con Magneto alla guida del gruppo composto da Mystica, Toad e Sabretooth. Ci sono stati numerosi altri membri e leader nel corso degli anni nei fumetti, tra cui Pyro, Blob, Mastermind, Destiny, Quicksilver e Scarlet Witch (potrebbe esserci un posto nel gruppo per la Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen forse?).

Quali film coi mutanti in arrivo?

Altre anticipazioni arrivano da The Cosmic Circus, in cui viene rivelato che sarebbe in lavorazione un film sugli Young Avengers, il cui sviluppo verrà accelerato in modo da far uscire il film prima di Avengers: Secret Wars, la storia dovrebbe essere incentrata sui personaggi di Kamala Khan, Kate Bishop, Cassie Lang, America Chavez, Billy Maximoff e Tommy Maximoff. I Marvel Studios starebbero valutando, inoltre, di aggiungere al mix i personaggi di Theodore Altman, Axl Heimdallson, RiRi Williams, Eli Bradley e Skaar.

Deadpool 3: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena

Nel sito si legge: "Alcune idee includono una serie intitolata Mutants su Disney+, incentrata su storie individuali di diversi mutanti, o un film degli X-Men sotto il marchio Marvel Studios prima di Avengers: Secret Wars".

Si anticipa, inoltre, la possibilità di un film Avengers contro X-Men che "ruoterebbe attorno alle versioni della Terra-616 di ciascuna squadra invece di contrapporre i Vendicatori che conosciamo agli X-Men dell'universo Fox" (che, sulla carta sembra un perfetto film sul Multiverso).

Lo spostamento dell'attenzione dei Marvel Studios sugli X-Men nel prossimo futuro suona come una sorpresa, dal momento che Kevin Feige starebbe pensando come rinfrescare e ringiovanire l'MCU dopo i recenti flop. Feige ha assicurato ai fan che un reboot era in lavorazione poco dopo che la Disney aveva acquisito la 20th Century Fox nel 2019, ma per il momento gli aggiornamenti al riguardo sono praticamente inesistenti.