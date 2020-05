X-Men: l’inizio, Nicholas Hoult: “Per il provino imitai Stewie Griffin”

Nicholas Hoult nel film X-Men: First Class

Nicholas Hoult, interprete di Hank McCoy/Bestia in quattro film degli X-Men, ha svelato un curioso retroscena del suo provino, durante il quale imitò un personaggio de I Griffin. L'attore inglese ne ha parlato in un video realizzato per GQ, dove lui, come altri colleghi in precedenza, parla dei suoi ruoli più famosi.

Per il franchise mutante della 20th Century Fox c'era in gioco una componente affettiva: "Sono cresciuto con la serie animata, e i primi film sono usciti quando avevo dieci o undici anni, a occhio e croce. Mi interessava far parte di quel mondo, e mi piacevano i film di Matthew Vaughn, il regista. Ricordo che per il provino Matthew mi chiese di fare un accento americano, come quello che sentite nel film, e poi mi chiese anche di fare un'imitazione di Stewie Griffin. Per fortuna guardavo spesso la serie da adolescente, e penso di saperlo imitare abbastanza bene. Forse mi ha aiutato a ottenere la parte."

Nicholas Hoult si è anche pronunciato sulla questione del trucco, necessario per quando Hank diventa Bestia e sviluppa tratti scimmieschi accompagnati da una peluria blu: "All'inizio ci volevano quattro ore, ma con l'ultimo film siamo riusciti a ridurle a due. Era comunque un'esperienza un po' scomoda a tratti, faceva caldo e mi sentivo claustrofobico."

X-Men: Dark Phoenix, Nicholas Hoult e James McAvoy in una scena del film

Nicholas Hoult è stato scelto per la parte di Hank McCoy/Bestia, versione più giovane del personaggio precedentemente interpretato da Kelsey Grammer, per X-Men: l'inizio, ed è poi tornato in altre tre occasioni, per X-Men: Giorni di un futuro passato, X-Men: Apocalisse e X-Men: Dark Phoenix, senza contare un cameo non accreditato in Deadpool 2. Lo scorso anno è stato anche protagonista di Tolkien, biopic del celebre autore fantasy e linguista, ed è possibile vederlo su Apple TV+ nel film The Banker. È stato scritturato per il settimo e ottavo capitolo di Mission: Impossible, le cui riprese sono attualmente in standby per cause di forza maggiore.