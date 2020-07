X-Men - Le origini: Wolverine, stasera su Italia 2 il film con Hugh Jackman

Stasera su Italia 2 alle 21:20 va in onda X-Men - Le origini: Wolverine, il film con cui risaliamo alle origini del personaggio interpretato da Hugh Jackman

Dopo aver combattuto guerre su guerre a cavallo di due secoli insieme al fratello Victor Creed e al Team X di militari mutanti guidato da Stryker, Logan ha deciso di mollare tutto si è ormai ritirato a vita solitaria insieme alla sua amata Kayla Silverfox sulle montagne rocciose canadesi. L'amore della sua compagna sembra aver placato sua la rabbia e la voglia di riscatto, ma proprio il brutale assassinio di Kayla da parte di Victor cambierà per sempre la vita di Logan e gli farà compiere il suo percorso di vendetta convincendolo a rimettersi in ballo senza mezzi termini.

Un potente Hugh Jackman emerge dalle acque in X-Men - Le origini: Wolverine

Gavin Hood dirige il cast guidato da Hugh Jackman, affiancato da Liev Schreiber, Ryan Reynolds, Dominic Monaghan, Lynn Collins, Danny Huston, Daniel Henney e Taylor Kitsch. La sceneggiatura è di David Benioff e Skip Woods.

Il film ha una serie di gustosi camei, scopriamone insieme qualcuno: i mutanti in fuga sono ricevuti dal Professor Charles Xavier, ovvero un Patrick Stewart, ringiovanito digitalmente. Il giocatore professionista di poker Daniel Negreanu è seduto al tavolo di gioco durante l'incontro tra Wolverine e Gambit. Sarebbe dovuto comparire anche Stan Lee, ma le riprese in Australia fecero desistere il papà di tanti personaggi Marvel. La presenza di Liev Schreiber nel cast è stata fortemente caldeggiata da Hugh "Wolverine" Jackman in persona.