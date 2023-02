X-Men, James Marsden tornerebbe volentieri come Ciclope nel MCU

Gli X-Men nel MCU devono ancora fare propriamente il loro debutto, ma c'è una star dei vecchi film dedicati ai mutanti che non disdegnerebbe un eventuale ritorno: l'attore di Ciclope James Marsden.

Qualche X-Men nel MCU lo abbiamo già trovato, ma di progetti a loro interamente dedicati ne dobbiamo ancora vedere. Ad ogni modo, l'interprete di Ciclope James Marsden fa sapere che, se le condizioni sono favorevoli, lui non direbbe di no a una nuova avventura nei panni di Scott Summers.

Il Professor X di Patrick Stewart ha fatto un'apparizione fugace in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e nel film di Deadpool avremo sia il Mercenario Chiacchierone di Ryan Reynolds che il Wolverine di Hugh Jackman, ma... Che ne è, ad esempio, del Ciclope interpretato da James Marsden e degli altri X-Men?

Se chiedete un bis all'attore di Sonic e Westworld, come hanno fatto i reporter di The Wrap sul red carpet dei DGA, lui non vi deluderà.

"Sì, certo" è stata infatti la sua risposta alla domanda "Torneresti se ti chiedessero di tornare in qualsiasi forma o capacità?".

"Per quanto mi riguarda, ciò che conta è il materiale alla base, che storia stiamo raccontando e cosa farebbe il personaggio. Ma è un personaggio a cui sono molto legato, e mi manca tanto quella famiglia che si è venuta a creare all'epoca".

"Avevamo realizzato qualcosa di piuttosto speciale con quei primi film di X-Men, quindi sì, mi piacerebbe tornare a esplorare [quel mondo]" continua poi Marsden, e conclude "Ma ovviamente vorrei prima vedere di cosa si tratta e che aspetto avrebbe".

E voi, vorreste vedere di nuovo James Marsden nei panni di Ciclope? O forse preferivate Tye Sheridan? Vi piacerebbe se diverse iterazioni di questi personaggi si incontrassero nel MCU in stile Spider-Man: No Way Home?