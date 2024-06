James Marsden nel cast di Mike & Nick & Nick & Alice accanto a Vince Vaughn

James Marsden potrebbe recitare in Mike & Nick & Nick & Alice, film scritto e diretto da BenDavid Grabinski, accanto a Vince Vaughn.

20th Century si è aggiudicato il progetto, che sarà prodotto da Andrew Lazar, nel mese di maggio battendo un'agguerrita concorrenza.

Un progetto ambientato nel mondo del crimine

Per ora non sono stati svelati i dettagli della trama del film che viene descritto come un'action comedy ambientata nel mondo del crimine. La produzione non ha nemmeno svelato i dettagli dei ruoli affidati a Vince Vaughn e a James Marsden, attualmente impegnato nella fase delle trattative con i realizzatori del progetto cinematografico.

Non resta quindi che attendere per scoprire qualche nuovo dettaglio della storia e dei personaggi coinvolti nel racconto.

I progetti recenti dell'attore

Marsden è stato recentemente protagonista di Jury Duty, la serie di Amazon Freevee che gli ha fatto ottenere molte nomination e le lodi della critica e del pubblico. Nelle puntate si mostrava in modo divertente e sorprendente in che modo di svolge e funziona dal suo interno un processo in America attraverso gli occhi di particolare giurato, Ronald Gladden, inconsapevole di non essere alle prese con un vero caso.

Il giovane non sapeva infatti di essere circondato da attori e di trovarsi sul set, situazione che ha portato a mostrare le sue vere reazioni ed emozioni durante le ore trascorse in aula e con gli altri 'giurati'.

Nel cast c'erano anche Alan Barinholtz, Susan Berger, Cassandra Blair, David Brown, Kirk Fox, Ross Kimball, Pramode Kumar, Trisha LaFache, Mekki Leeper, Brandon Loeser, Edy Modica, Rashida Olayiwola, Kerry O'Neill, Whitney Rice, Maria Russell, Ishmel Sahid, Ben Seaward, Ron Song e Evan Williams.

L'attore ha inoltre fatto parte del cast di Knox Goes Away, film diretto da Michael Keaton, e in Paradise City, serie di Dan Fogelman.