X-Men: Denzel Washington sarà Magneto nel Marvel Cinematic Universe?

Denzel Washington sarebbe tra le star in lista per il ruolo di Magneto nel reboot di X-Men nel Marvel Cinematic Universe.

Denzel Washington nel ruolo di Magneto nel reboot degli X-Men targato Marvel? Per il momento si tratta solo di un rumor, ma non è del tutto improbabile che Marvel voglia caratterizzare in modo differente la sua saga degli X-Men, a cominciare dai personaggi.

La notizia su Denzel Washington nei panni di Magneto è stata lanciata dal magazine We Got Discovered che fa riferimento alle stesse fonti che in passato hanno spifferato altre notizie sul mondo Marvel, poi rivelatesi fondate.

In ogni caso il magazine parla di una lista di attori di pelle scura che sarebbero considerate per il ruolo di Magneto, lista nella quale figurerebbe anche la star di Breaking Bad Giancarlo Esposito. In ogni caso a nessuno di questi attori, per il momento, è stata fatta una proposta ufficiale.

Se la notizia sarà confermata, che si tratti di una star di serie A come Denzel Washington o altri, sicuramente solleverà le inevitabili controversie che sono toccate a Zendaya per Spider-Man, tanto per restare in ambito cinecomic. Qualcuno potrebbe obiettare che le origini ebraiche di Magneto stridono con la scelta di affidare la parte ad un attore nero.

X-Men: 10 cose che (forse) non sapete sulla saga mutante della 20th Century Fox

In attesa di conferme ufficiali (e di controversie) ricordiamo che di recente Denzel Washington è apparso in The Equalizer 2: Senza perdono.