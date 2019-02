X-Men: Dark Phoenix, il nuovo trailer, anche in italiano!

Dopo il poster, è stato svelato anche il trailer di X-Men: Dark Phoenix, in versione originale e italiana. Il nuovo cinecomic dedicato agli X-Men avrà questa volta al centro della trama Jean Grey, il personaggio interpretato dall'attrice Sophie Turner.

Ma è la collega della Turner, Jessica Chastain, ad aver anticipato il trailer in una ospitata al Tonight Show di Jimmy Fallon in cui ha rivelato nuovi dettagli del film e del suo misterioso personaggio, Smith, anticipando che non appartiene a questo mondo.

Alla regia di X-Men: Dark Phoenix troviamo Simon Kinberg, già produttore del franchise. L'uscita americana, inizialmente fissata per febbraio, è slittata al 7 giugno 2019, di conseguenza il film uscirà in Italia il 6 giugno, un giorno prima degli USA.

La storia di X-Men: Dark Phoenix prende il via dieci anni dopo X-Men: Apocalisse e mostra gli X-Men in una condizione in cui non erano mai stati prima, quella di eroi nazionali. Il tema si imbarca in una missione di routine nello spazio, ma la situazione precipita e i mutanti si ritroveranno coinvolti in una battaglia intergalattica contro Jean Grey.

La storia è basata sull'arco narrativo dei fumetti incentrati sulla Fenice Nera. Jean Grey, interpretata dalla star de Il trono di spade Sophie Turner, perderà il controllo dei suoi enormi poteri, sprigionandoli in tutta la loro pericolosa potenza. Il team dei Mutanti, fra cui Scott Summers (Tye Sheridan), sarà quindi costretto a battersi con Dark Phoenix.

