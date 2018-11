X-Men: Dark Phoenix, Sophie Turner in un'intensa immagine

I ritardi nella lavorazione di X-Men: Dark Phoenix hanno messo in allarme i fan, ma Fox ha deciso di farsi perdonare diffondendo una nuova foto di Sophie Turner nel ruolo di Jean Grey.

Nella foto vediamo Jean Grey al buio, intenta a fissare un oggetto fuori scena.

A dirigere X-Men: Dark Phoenix è Simon Kinberg, già produttore del franchise. L'uscita americana, inizialmente fissata per febbraio, è slittata al 7 giugno 2019.

X-Men: Dark Phoenix prende il via dieci anni dopo X-Men: Apocalisse e mostra gli X-Men in una condizione in cui non erano mai stati prima, quella di eroi nazionali. Il tema si imbarca in una missione di routine nello spazio, ma la situazione precipita e i mutanti si ritroveranno coinvolti in una battaglia intergalattica contro Jean Grey.

La storia è basata sull'arco narrativo dei fumetti incentrati sulla Fenice Nera. Jean Grey, interpretata dalla star de Il trono di spade Sophie Turner, perderà il controllo dei suoi enormi poteri, sprigionandoli in tutta la loro pericolosa potenza. Il team dei Mutanti, fra cui Scott Summers (Tye Sheridan), sarà quindi costretto a battersi con Dark Phoenix.

