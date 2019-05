X-Men: Dark Phoenix, Simon Kinberg paragona il film a Logan e Il Cavaliere Oscuro

X-Men: Dark Phoenix rappresenta, secondo il regista Simon Kinberg, la conclusione della saga iniziata quasi 20 anni fa.

Il filmmaker, in una recente intervista rilasciata a Comicbook.com, ha spiegato di aver immaginato il progetto come la naturale conclusione della storia dei mutanti portata sul grande schermo che ha permesso di far avvicinare i membri di "questa famiglia", paragonando inoltre l'atmosfera della storia a quella di Logan e Il Cavaliere Oscuro.

Simon Kinberg, parlando di X-Men: Dark Phoenix, ha aggiunto: "Questo film è quello che mette alla prova quella famiglia e la divide in un modo nuovo. Ho presentato il progetto allo studio come se fosse il culmine di questo ciclo di storie degli X-Men. Senza alcun dubbio ci saranno altri film dedicati ai mutanti, ma per quanto riguarda questo ciclo particolare con questo cast pensavo fosse arrivato il momento di realizzare ciò che ha fatto Il Trono di Spade, ciò che Endgame ha realizzato, ovvero mostrarli alla prova in un modo diverso, in un certo senso sopravvivere e poi incamminarsi verso il tramonto".

La visione del regista per questo lungometraggio era più oscura e intensa rispetto al passato: "Sono stato davvero molto chiaro con lo studio fin dall'inizio. Ho detto: 'Ascoltatemi, andrò oltre i film PG-13 di X-Men che abbiamo visto in precedenza. Sarà molto più come i film del Cavaliere Oscuro, o come Logan - The Wolverine rispetto a tutti i film precedenti degli X-Men'. E ho pensato che fosse arrivato il momento per un cambiamento dopo 20 anni che sono stati realizzati questi film, e questa storia in particolare penso richieda un'intensità per poterla raccontare in modo corretto".

La storia di X-Men: Dark Phoenix prende il via dieci anni dopo X-Men: Apocalisse e mostra gli X-Men in una condizione in cui non erano mai stati prima, quella di eroi nazionali. Il tema si imbarca in una missione di routine nello spazio, ma la situazione precipita e i mutanti si ritroveranno coinvolti in una battaglia intergalattica contro Jean Grey. La storia è basata sull'arco narrativo dei fumetti incentrati sulla Fenice Nera. Jean Grey, interpretata da Sophie Turner, perderà il controllo dei suoi enormi poteri, sprigionandoli in tutta la loro pericolosa potenza. Il team dei Mutanti, fra cui Scott Summers (Tye Sheridan), sarà quindi costretto a battersi con Dark Phoenix.

L'uscita italiana di X-Men: Dark Phoenix è fissata per il 6 giugno.