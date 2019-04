X-Men: Dark Phoenix, il nuovo trailer mostra l'evoluzione di Jean Grey

La 20th Century Fox ha pubblicato l'ultimo trailer di X-Men: Dark Phoenix, il nuovo capitolo del franchise incentrato sulla mutante Jean Grey, personaggio creato da Stan Lee e Jack Kirby, e qui interpretato dalla star de Il Trono di Spade, Sophie Turner.

La storia di X-Men: Dark Phoenix prende il via dieci anni dopo X-Men: Apocalisse e mostra gli X-Men in una condizione in cui non erano mai stati prima, quella di eroi nazionali. Il tema si imbarca in una missione di routine nello spazio, ma la situazione precipita e i mutanti si ritroveranno coinvolti in una battaglia intergalattica contro Jean Grey. La storia è basata sull'arco narrativo dei fumetti incentrati sulla Fenice Nera. Jean Grey, interpretata dalla star de Il trono di spade Sophie Turner, perderà il controllo dei suoi enormi poteri, sprigionandoli in tutta la loro pericolosa potenza. Il team dei Mutanti, fra cui Scott Summers (Tye Sheridan), sarà quindi costretto a battersi con Dark Phoenix.

Ecco il nuovo trailer di X-Men: Dark Phoenix in lingua originale e in italiano:

Nella clip di poco più di 2 minuti assistiamo finalmente alla metamorfosi di Jean Grey. Partita per una missione di salvataggio nello spazio in compagnia degli X-Men, Jean assorbirà una misteriosa energia cosmica. Una volta tornata sulla Terra, la ragazza dovrà fare i conti con la nuova forza malvagia che alberga dentro di lei e che è sempre in agguato, pronta per prendere il controllo della sua persona, causando caos e distruzione. Sarà Smith, il misterioso personaggio interpretato da Jessica Chastain, a svelarle il potenziale distruttivo di quella immensa forza e il fatto che gli X-Men ne hanno così tanto timore da volerla distruggere.

X-Men: Dark Phoenix vedrà il ritorno delle star già note ai fan della saga: Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Evan Peters e Kodi Smit-McPhee. Alla regia troviamo Simon Kinberg, già produttore del franchise. L'uscita americana, inizialmente fissata per febbraio, è slittata al 7 giugno 2019, di conseguenza il film uscirà in Italia il 6 giugno, un giorno prima degli USA.