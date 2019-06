Dark Phoenix, Carlotta Ferlito mostra l'allenamento da X-Men!

X-Men: Dark Phoenix e Carlotta Ferlito sono diventati protagonisti per la prima volta nella storia del Rimini Wellness 2019, incontrando XTEMPO - TRAINING SYSTEM, il programma di allenamento capace di elettrizzare tutto il popolo del wellness previsto tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno.

Sui palchi CRUISIN' al padiglione D5, il fitness si trasforma in uno show sorprendente dove chiunque può testare la propria forza, resistenza, energia e passione con le lezioni di X-tempo, spring energie, aerodance e fitness musicale, in un mix pronto a scatenare il potere interiore di ogni partecipante. Ospite d'eccezione Carlotta Ferlito, tre le ginnaste più talentuose della Nazionale italiana di ginnastica artistica, che è stata presente venerdì 31 maggio a Rimini Welness 2019, per unirsi ai partecipanti nel programma di allenamento degli X-Men con tutta la sua incredibile energia.

"Sono davvero entusiasta di partecipare a questa iniziativa. Dark Phoenix è un personaggio da cui tutti dovremmo prendere ispirazione, la sua forza, il suo desiderio di rivincita, ci aiuta a trovare il fuoco dentro di noi e, dopo ogni gara, battaglia nella vita, tornare più forte di prima". Campionessa fin da piccolissima, la Ferlito ha partecipato alle Olimpiadi di Londra e Rio De Janeiro, ai campionati mondiali dal 2011, registrando grandissimi successi. È un esempio per i giovani sportivi e non solo, per credere in sé stessi, impegnandosi tutti i giorni con disciplina e costanza.

Ecco il video:

La sinossi di X-Men: Dark Phoenix racconta: durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean perde quasi la vita quando viene colpita da una misteriosa forza cosmica. Una volta tornata a casa, questa forza non solo la rende infinitamente più potente, ma molto più instabile. Lottando con questa entità dentro di lei, Jean libera i suoi poteri in modi che non può né comprendere né contenere. Con questo potere fuori controllo, Jean farà del male alle persone che ama di più, minando anche il forte legame che unisce gli X-Men. Con un gruppo ormai a pezzi, gli X-Men devono trovare un modo per unirsi - non solo per salvare l'anima di Jean - ma per salvare il nostro pianeta dagli alieni che desiderano armare questa forza e governare la galassia.