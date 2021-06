X-Men, Anna Paquin: "Hugh Jackman è stato messo in una centrifuga, ma non si è mai lamentato"

Anna Paquin ha lodato il collega Hugh Jackman, con cui ha lavorato nella prima trilogia di X-Men, svelando le brutali condizioni lavorative dell'epoca, ma ha aggiunto che l'attore australiano non si è mai lamentato della pressione.

Hugh Jackman in una scena del film X-MEN

Ospite al The Jess Cagle Show di SiriusXM, Anna Paquin ha parlato del legame di amicizia con Hugh Jackman dando merito all'attore di non essersi mai lamentato nonostante gli stunt brutali e le pesanti condizioni lavorative durante le riprese della trilogia di X-Men:

"Hugh era la persona con cui ero più vicina perché avevo molte scene con lui. È un essere umano adorabile e gentile."

Tra il 2000 e il 2006 Anna Paquin ha interpretato Maria/Rogue in X-Men, X2 e X-Men: The Last Stand a fianco di Jackman. Parlando del collega, dichiara:

"È stato messo nella centrifuga col primo film e non si è mai lamentato. Eravamo a -40° e lui veniva lasciato cadere da qualche edificio sulla sua schiena ancora e ancora e ancora. E per tutto il tempo continuava a essere una persona gentile e normale."

Viste le difficoltà legate al costume di Wolverine, Anna Paquin ricorda di aver aiutato Hugh Jackman in modo diversi sul set:

"Un giorno mentre indossava il costume e aveva gli artigli sguainati, doveva anche fumare un sigaro, quindi ho dovuto togliergli il sigaro dai denti perché non era in grado di farlo con i suoi artigli senza farsi male. Altrimenti a cosa servono gli amici?"