X-Men '97, altri dettagli sulla cattiva condotta sessuale di DeMayo

Sono state 24 ore di follia per i fan di X-Men '97. Quando lo sceneggiatore Beau DeMayo, licenziato dalla serie a marzo, ha suggerito che il suo nome fosse stato rimosso dai titoli di coda della seconda stagione per aver postato fan art a tema LGBTQ+, i Marvel Studios hanno risposto con una dichiarazione sprezzante.

Gli scambi hanno alluso alla "natura grave" del suo comportamento e alla sua presunta cattiva condotta sessuale. Tuttavia, è Jeff Sneider che ha deciso di approfondire quanto sarebbe accaduto durante il periodo in cui DeMayo era responsabile dello show.

X-Men '97, ecco la ricostruzione della vicenda DeMayo

Si sostiene che DeMayo abbia inviato foto di se stesso nudo in pose da "eroe" sessualmente suggestive a diversi giovani collaboratori maschi che lavoravano a X-Men '97. La sua scusa era che avrebbero potuto essere utilizzate per la produzione di film.

La scusa dello sceneggiatore era che potevano essere usate come "ispirazione" per la serie animata (DeMayo gestisce anche un account OnlyFans non esplicito, che in passato avrebbe fatto arrabbiare la Disney).

Al capo sceneggiatore è stato detto di smettere di inviare queste foto, ma presumibilmente avrebbe continuato. Sneider sostiene inoltre che DeMayo ha palpeggiato un'assistente in diverse occasioni e che è stato considerato emotivamente e fisicamente violento nei confronti dei collaboratori.

DeMayo: le dichiarazioni dell'avvocato dello sceneggiatore

Ulteriori dettagli sono disponibili su The Insneider: ecco cosa ha dichiarato oggi a Deadline l'avvocato di DeMayo, Bryan Freedman: _ "Avendo molta esperienza con la Disney, il manuale è sempre lo stesso. All'esterno è amichevole nei confronti della famiglia, ma in segreto cerca di inserire nei contratti clausole illegali e non condivisibili che mettono a tacere la verità e impediscono ai dipendenti/clienti di far valere i loro diritti costituzionali fondamentali. Come spiegheremo attraverso esempi dettagliati, che illustreremo nel dettaglio uno per uno, il modello di Disney è molto chiaro ed è un modello illegale e ripetitivo"._

_"Una volta che viene messo in discussione o smascherato, inizia l'opera di gaslighting e di reindirizzamento della colpa verso chiunque sia disposto a dire la verità, attraverso una macchina pubblicitaria internazionale ben oliata. Il problema per la Disney è che quando si scontra con qualcuno che ha prove concrete che questo è accaduto più di 100 volte, molte delle quali hanno portato alla risoluzione di centinaia di casi, se non migliaia, per cercare di continuare a controllare i critici, i dipendenti e persino gli avvocati che li citano in giudizio".

"Il problema per loro è che io ho le prove e i clienti disposti a essere sinceri e loro lo sanno. Si tratta di fatti concreti, non di argomentazioni o congetture. Nei prossimi mesi, con l'aiuto coraggioso di coloro che sono stati messi a tacere illegalmente, che hanno subito ritorsioni per aver semplicemente detto la verità e che sono stati distrutti per questo. Uno per uno, questa condotta prepotente e illegale sarà esposta al governo".

"Beau DeMayo non vuole nulla dalla Marvel/Disney se non la verità. Lui dirà coraggiosamente la verità. Lo farò anch'io. Restate in attesa"._