X-Men '97: Marvel ha appena anticipato quali team vedremo nella Stagione 2

Dopo il successo della prima stagione su Disney+, i fan non vedono l'ora di scoprire nuovi dettagli sui nuovi episodi di X-Men '97, con i produttori che hanno anticipato quali team vedremo nella seconda stagione.

Il capo di Marvel Animation Brad Winderbaum, il produttore e supervisore Jake Castorena e il regista Emi/Emmett Younemura hanno anticipato un aumento degli X-Men per questa nuova stagione. I fan che hanno seguito con attenzione le notizie provenienti dal D23 sanno che Polaris e altri Nuovi Mutanti hanno fatto una rapida apparizione nelle anticipazioni rivelate per i partecipanti alla convention.

Winderbaum ha aggiunto che la storia dei fumetti di questi personaggi potrebbe illuminare i fan che si chiedono quali altri mutanti potrebbero apparire nella Stagione 2 di X-Men '97. Quindi preparatevi perché la serie avrà in serbo ancora più chicche questa volta.

X-Men '97: una scena

"Ci sono molte squadre, nella Marvel, che hanno la lettera "X" seguita da un trattino", ha detto Winderbaum. "Ve lo dico subito... ci saranno altre due squadre X nella Stagione 2".

X-Men '97, agli autori è stato impedito di usare questo celebre mutante

Marvel Animation sa che i fan hanno adorato la prima stagione di X-Men '97. Se da un lato questo è un fatto positivo, dall'altro comporta una certa pressione per realizzare una Stagione 2 che sia all'altezza della prima. Parlando con The Official Marvel Podcast, Brad Winderbaum aveva spiegato come il team stia davvero puntando alle stelle per la prossima apparizione animata dei mutanti Marvel.

"Abbiamo grandi piani per la seconda stagione", aveva dichiarato Winderbaum qualche settimana fa. "Ho già visto tutte le animazioni e siamo sulla buona strada per creare qualcosa che raggiunga le vette della prima stagione. So che la prima stagione è stato un turbine di emozioni, che spero continuerà in pieno stile X-Men anche nella seconda stagione".