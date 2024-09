X-Men '97, in che direzione andrà la Stagione 2? Per una star della serie Marvel è segretissimo

Uno dei protagonisti di X-Men '97 ha anticipato ai fan cosa ci aspetterà nella seconda stagione. Anche se non è passato molto tempo dalla conclusione della prima stagione della serie Marvel, l'attenzione è già rivolta ai prossimi episodi.

Gran parte di ciò può essere attribuito al modo in cui si è concluso il finale di stagione, introducendo minacce come Apocalisse, la possibile resurrezione di Gambit e una nuova squadra di X-Men. L'affermata doppiatrice Jennifer Hale, che dà la voce a Jean Grey in X-Men '97, ha parlato dell'evoluzione di Jean in vista di quello che verrà.

L'attrice non ha potuto condividere molti dettagli, perché a quanto pare quello che c'è in serbo per i fan è al momento segretissimo: "Tutto quello che posso dire è: allacciate le cinture", ha detto la Hale. "Non posso anticipare nulla... nulla. Mi sto impegnando a non dire una parola. Non dico nemmeno che sono in qualche progetto finché non vedo i produttori e i creatori annunciarlo online. Semplicemente non lo faccio. Non rischio. Non voglio essere io a rovinare tutto". Hale ha concluso l'intervista con un criptico "Continuate a leggere".

X-Men '97: una scena

Il panel della Marvel Animation all'ultima D23 ha svelato molti aggiornamenti su X-Men '97. I filmati mostrati ai presenti includevano personaggi come Polaris e i Nuovi Mutanti, e i fan ricorderanno che Forge è in missione per reclutare altri X-Men che li aiutino a trovare i loro compagni di squadra dispersi nel tempo. Questo gruppo di mutanti potrebbe costituire una nuova squadra di X-Men o ci saranno altre squadre che i fan potranno ammirare?

"Ci sono molte squadre, nella Marvel, che hanno la lettera 'X' seguita da un trattino", ha risposto il capo di Marvel Animation Brad Winderbaum durante una sessione di domande e risposte. "Posso dire che ci saranno almeno altre due squadre X nella seconda stagione".

Per coloro che tengono il conto a casa, le altre squadre Marvel con la "X" nel nome includono X-Factor e X-Force. Visto che Polaris una volta era un membro della X-Factor, autorizzata dal governo, insieme ad Havok, fratello di Ciclope, possiamo ipotizzare che si presenteranno nella Stagione 2 di X-Men '97. Non possiamo inoltre dimenticare che Cable ha plasmato i Nuovi Mutanti in X-Force e ha avuto un ruolo importante nella prima stagione della serie animata.