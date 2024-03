X-Men '97: Marvel pubblica un'anteprima in perfetto stile anni Novanta

I Marvel Studios hanno pubblicato in pieno stile anni Novanta una nuova anteprima di X-Men '97, serie che proseguirà le avventure del gruppo di mutanti iniziate nella serie animata celebre di quel periodo.

Nel nuovo spot, pubblicato sui canali social media dei Marvel Studios, l'azienda ripropone tutta l'estetica degli anni '90 per creare l'atmosfera giusta. Ci sono linee di scansione su un televisore a tubo catodico, c'è anche un doppiatore che cerca di fare la sua migliore voce da "tizio dei trailer cinematografici", e la grafica sullo schermo riecheggia davvero bene l'epoca.

Ogni piccola parte del lancio promozionale di questo show ha cercato di puntare dritto al cuore di un vecchio spettatore Millennials o della Generazione X. E, finora, sta funzionando fin quasi troppo bene.

Nostalgia Anni Novanta

Nel corso di una recente intervista, lo sceneggiatore Beau DeMayo ha parlato di questa nostalgia e di come verrà inserita nello show: "Ogni scelta di design è in realtà un indizio delle trame che stiamo portando avanti", ha spiegato DeMayo. "Niente è arbitrario".

Lo sceneggiatore ha anche parlato di alcuni di questi precisi riferimenti al passato, riconoscendo anche alcuni dei singoli riferimenti.

"È una bella strizzata d'occhio a Pryde of the X-Men", ha detto a proposito dell'episodio pilota del 1989 per uno show più singolari sugli X-Men. "Ma è per riportare gli X-Men a un'epoca in cui pensavano: quale parte di questa storia voglio mantenere? Era davvero più semplice allora, o eravamo solo più ingenui?".

X-Men '97 debutterà su Disney+ il 20 marzo prossimo.