X-Files: David Duchovny e Gillian Anderson di nuovo insieme fanno impazzire i fan

Gli storici protagonisti della serie The X-Files, David Duchovny e Gillian Anderson, si sono riuniti per la gioia dei numerosi fan che vorrebbero un loro ritorno.

Ieri l'attrice Gillian Anderson ha pubblicato su Instagram due adorabili foto con David Duchovny, che interpretava il suo partner nella serie X-Files, dando una gioia ai milioni di fan. Accanto ai due attori, c'è anche il cane di Gillian, Stella.

Gillian Anderson ama condividere momenti della sua vita sui social network e ieri ne ha approfittato per mostrare ai suoi fan il suo incontro con David Duchovny, suo partner per anni nella serie cult anni '90 X-Files e che è tornato con lei sul set in un revival di due stagioni andate in onda nel 2018. L'attrice scrive: "Stella ha conosciuto un nuovo amico oggi".

Sarà un incontro che suggerisce un ritorno della serie? Non lo sappiamo ancora, anche se molti fan in queste ore se lo stanno chiedendo. La verità è che la serie che aveva come protagonisti gli agenti Scully e Mulder è andata in onda dal 1993 senza interruzioni fino al 2001. Nel 2016, gli sceneggiatori della serie hanno colto di sorpresa i fan annunciando una stagione 10, che si è conclusa nel 2018 con l'undicesimo episodio. Da allora, non abbiamo più visto gli attori insieme, quindi chissà se ci sarà un futuro per X-Files.

Intanto, Gillian Anderson si sta preparando a recitare nei panni di Eleanor Roosevelt in una serie TV intitolata The First Lady, mentre David Duchovny si è concentrato sulla sua carriera musicale.