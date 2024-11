X-Files, Gillian Anderson ammette le tensioni con David Duchovny sul set:"Non ci parlavamo per settimane"

Nonostante siano da anni molto amici, David Duchovny e Gillian Anderson hanno trascorso un periodo di tensione sul set di X-Files, serie nella quale interpretavano i due protagonisti, gli agenti dell'FBI Fox Mulder e Dana Scully. L'attore ne ha parlato con la collega nel suo podcast Fail Better.

Durante la chiacchierata, Duchovny e Anderson hanno ripercorso le tappe della loro amicizia nel periodo della serie in onda dal 1993 al 2002. Il tempo trascorso ogni giorno a stretto contatto aveva creato degli attriti che si sono ripercossi sulla relazione personale tra i due, come ha spiegato Duchovny

Dentro e fuori dal set

"Per molto tempo, lavorando alla serie, non ci relazionavamo affatto fuori dal set" ricorda Duchovny "E c'era molta tensione. Apparentemente, questo non influiva sul lavoro, forse perché entrambi siamo un po' matti. Riuscivamo semplicemente ad andare sul set e fare quello che dovevamo fare".

David Duchovny e Gillian Anderson sul set di X-Files

Le stranezze aumentarono quando i loro personaggi iniziano una relazione romantica nella serie quando nella realtà, i due attori a malapena si parlavano:"È davvero folle" ha ricordato Anderson "È incredibile come fossimo capaci di esprimere davanti alla telecamera vari sentimenti, emozioni e attrazione e tutto quel genere di cose ma poi non parlarci per settimane".

Il problema del successo

David Duchovny sostiene che la fama abbia contribuito ad alimentare questa dinamica con Gillian Anderson:"Avrei potuto gestirmi meglio. Come sai, abbiamo attraversato un processo che ti porta alla follia con questa cosa. Io ero piuttosto inesperto, tu eri veramente inesperta. E all'improvviso è diventato un fenomeno globale prima di Internet. E noi stavamo soltanto cercando di capire chi fossimo".

Ora tra i due l'amicizia è davvero solida:"Quando condividi un'esperienza così importante nella tua vita, questo enorme successo con la serie che abbiamo avuto, solo noi sappiamo com'è essere al centro di tutto questo. È quasi come essere nella stessa famiglia, sappiamo com'era crescere in quel periodo. C'è una sorta di esperienza condivisa, conoscenza e passato che non svanisce mai".