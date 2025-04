X-Files, David Duchovny elenca le condizioni per tornare nella serie: "Ma non lo so se tornerei"

David Duchovny è tornato a parlare del suo possibile ritorno in X-Files, la serie che l'ha reso famoso nel mondo al fianco di Gillian Anderson, nei panni rispettivamente di Fox Mulder e Dana Scully.

La celebre serie televisiva sci-fi, iniziata nel 1993 e proseguita con varie interruzioni fino all'ultima stagione del 2018. La serie creata da Chris Carter è al centro, da tempo, di alcune voci sul possibile revival.

Le condizioni per il ritorno di David Duchovny

Intervistato dal New York Post, Duchovny si è detto incerto su un eventuale ritorno:"Non lo se tornerei" ha spiegato l'attore "Stavo intervistando l'ex direttore di Vanity Fair Graydon Carter nel mio podcast e lui chiede sempre quale sia il senso di questa cosa. Perché farla adesso?'".

David Duchovny in una scena di X-Files

Secondo l'attore 'è molto probabile che ci possa essere un buon motivo per rifarlo ma è anche possibile che non ci sia alcun motivo valido per farlo'. Duchovny ha chiarito che le due condizioni fondamentali per un suo ritorno sono un senso narrativo chiaro e valido per far tornare il franchise e la volontà condivisa da parte di tutte le parti coinvolte.

Il rapporto di David Duchovny con Gillian Anderson

Nell'intervista, Duchovny ha ribadito di essere in ottimi rapporti con l'ex collega nella serie, Gillian Anderson, anche se ormai i due vivono lontani:"Viviamo in parti diverse del mondo adesso, quindi ogni volta che lei è nella mia zona o io nella sua, ci vediamo volentieri".

David Duchovny e Gillian Anderson in X-Files

La serie tv ideata da Chris Carter, X-Files, è stata trasmessa da Fox dal 10 settembre 1993 al 19 maggio 2002, prima di tornare tra il 2016 e il 2018. Ora le voci sul possibile revival della serie si fanno sempre più insistenti ma, come testimoniano le parole di Duchovny, sono diversi i tasselli che dovrebbero completarsi per poter rendere fattibile il progetto.