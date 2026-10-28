X Factor 2026: le assegnazioni dei giudici per il secondo Live

Per la puntata di giovedì 29 ottobre i quattro giudici hanno scelto brani ancora molto in linea con gusti e talenti dei propri concorrenti, ma Irama porta Patrizia fuori dalla zona di comfort e Gabbani gioca con l'attitudine funky di Teo Bok

Dopo tutte le emozioni della scorsa settimana, X Factor 2026 si prepara al secondo Live, in onda giovedì 29 ottobre in diretta su Sky Uno alle 21:15 (anche in streaming su NOW e su SkyGo), poi in replica il martedì su TV8 e il mercoledì su Cielo, in prima serata.

Si ricomincia con lo stesso numero di concorrenti di sette giorni fa, perchè dopo l'eliminazione di Alice Fregoso nella squadra di Francesco Gabbani è subito arrivato Teo Bok, eliminato durante le Last Call ma riportato in gara dall'X Pass di Giorgia e poi dal televoto (il resoconto della serata è come sempre nelle nostre pagelle).

Le cover che ascolteremo giovedì 29 ottobre

X Factor 2026: Teo Bok rientra in gara dopo il primo Live

Le assegnazioni dei giudici per il secondo Live sono un po' più variegate rispetto alla puntata precedente. Ecco i pezzi scelti per il team di Francesco Gabbani

Giacomo Calò - mashup di due dei brani più conosciuti di Zucchero, Diavolo In Me e X colpa di chi?

Gli Scraffs - l'inno di ribellione del 2008 dei Baustelle Charlie fa surf

Teo Bok - il funk e l'R&B di Stevie Wonder con la sua I Wish

Irama ha mantenuto la promessa fatta una settimana fa a Jake La Furia, e ha affidato alla sua concorrente dalla voce potentissima un brano decisamente più pop rispetto alle scelte precedenti:

Patrizia - UNETHICAL , brano del 2025 della giovane cantautrice canadese-marocchina Faouzia

Le Distanze - la leggendaria New York, New York , il brano di Liza Minnelli del 1977 scritto per l'omonimo film di Martin Scorsese

Lenanie - continua il viaggio nel cantautorato italiano con C'è tempo di Ivano Fossati

Jake La Furia invece è stato meno di parola, scegliendo per Alex Fontana ancora un pezzo rock:

Alex Fontana - si esibisce sulle note di Street Spirit (Fade Out) dei Radiohead

ALÌA - il brano di Marco Mengoni feat. Tom Walker Hola (I Say)

Veronica - abbandonate le atmosfere country che poca fortuna hanno portato, la cover del secondo Live è la super hit Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler

La squadra di Paola Iezzi cambia poco i generi musicali per il nuovo Live, neppure per i Mad-Dog, alle prese con un classico della musica folk rock ma nella sua versione più rock:

camilla con As the World Caves In del cantautore e produttore discografico britannico-canadese Matt Maltese

Per i Mad-Dog c'è il brano epocale Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel nella versione della band alternative statunitense The Lemonheads

Manu - canta il recente successo di Tommaso Paradiso I romantici

L'ospite del secondo Live

Sul palco dell'X Factor Arena arriverà MEEK, il progetto pop della cantante, songwriter e producer inglese Georgia Meek: vamp pop sfacciato, glam-trash dichiarato, inni per outsider che non chiedono permesso, creati da un'artista dalla scrittura diretta, ironica, tagliente che ha fin qui collezionato 70 milioni di stream, centinaia di migliaia di fan sui social e 4 milioni di views su YouTube.

Da mesi sta facendo ballare tutti con Fabulous, brano pop punk immediato e propulsivo, di quelli che si incastrano nel cervello già nelle prime battute, che ha raccolto ad oggi 16 milioni di streams ed è arrivato, in Italia, al #1 della Airplay Chart Internazionale per sei settimane consecutive e alla #2 della Spotify Viral Chart.