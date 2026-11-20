Archiviato il nervosismo della scorsa settimana (ma non rilassiamoci: giovedì prossimo ci saranno due eliminazioni), X Factor 2026 supera il quinto Live, dedicato agli inediti, senza grandi scossoni. Neppure l'eliminazione di Camilla, condannata contro Teo Bok, può sorprenderci poi così tanto: a due passi dalla finale, a contare nella competizione è anche la tenuta emotiva, che forse ha condannato la migliore concorrente del team Iezzi.

Le nostre pagelle del 19 novembre

Paola Iezzi per una volta ha messo la realtà al di sopra della strategia (l'avesse fatto pure nelle settimane passate!): Le Distanze non sono mai stati impeccabili e il cantante, che non riesce mai a tenere a freno quella tendenza a strafare, ogni tanto scivola in imprecisioni vocali piuttosto sonore. Tutto vero e sottoscrivibile, soprattutto rispetto alla performance di ieri sera, ma non abbiamo mica detto che non ci fosse strategia: semplicemente l'ha solo camuffata meglio grazie all'assist della band.

Con solo 7 concorrenti rimasti in gara, con due intoccabili come Alex Fontana e Patrizia, quando Camilla è finita al ballottaggio dopo la prima manche, c'era bisogno di trovare subito il contendente sulla carta meno "forte". Le Distanze erano là, a un tiro di schioppo, ancora memori della quasi eliminazione della scorsa settimana, e soprattutto con una cover eseguita maluccio.

Le Distanze - voto: 6

Arrivati a questo punto della gara, sempre salvi sul filo del rasoio, un merito va riconosciuto a questi tre: osano, sperimentano, provando sempre a proporre qualcosa di nuovo, e soprattutto a stupire. Se non ci fosse di mezzo una gara, sarebbero davvero i concorrenti ideali. Purtroppo per loro, il meccanismo di X Factor non perdona e non ammette esitazioni e "deviazioni". Se l'inedito "Missione di soccorso" li fa finire subito tra gli indenni, la cover de "Il mondo" urla ancora vendetta. Cambiano la melodia sul ritornello, il cantante stona: in sintesi, depotenziano un brano leggendario. Non era il pezzo giusto per loro? Certo, e Irama ha sbagliato ad assegnarlo, ma avrebbero potuto sempre rifiutarlo. Il televoto li tiene in gara, tirandoli però per i capelli.

Camilla - voto: 6

X Factor non è The Voice, la voce meravigliosa conta fino a un certo punto e non regge se non accompagnata da altre caratteristiche che, chi è abituato ai palchi e allo spettacolo, va cercando. Non è solo la capacità di stare in scena: come dicevamo in apertura, è anche la capacità di saper gestire emotività, stress e stanchezza a questo punto della gara. E Camilla, baciata dalla divinità dei "vocioni", a tutto questo non è ancora abituata, e forse non era pronta. Il suo inedito non è il migliore, d'accordo, ma soprattutto la sua interpretazione è meno convincente delle altre, più "timida", meno precisa del solito. E infatti finisce al ballottaggio un'ora dopo l'inizio del programma, e il suo destino appare già segnato.

E forse è giusto così, perché lei, studentessa di Psicologia finita per caso in TV, non ha ancora deciso (a differenza di Teo Bok che le sta di fronte) cosa vuole fare di quell'immenso talento che le è capitato nelle corde vocali. Esce senza polemiche e recriminazioni, ed emoziona tutti quando, stretta nell'abbraccio di Giorgia, si augura davvero che quel mondo crudele che è lo spettacolo conservi comunque un posticino per lei. Le lacrime di Paola Iezzi raccontano bene tutte le parole che Camilla non è riuscita a trovare.

Teo Bok - voto: 7

Il ballottaggio arriva inaspettato, almeno per il pubblico, ma non per lui, che ha in verità affrontato ogni eliminazione con l'aria di chi sa bene che, in quel mondo, nessuno può mai sentirsi veramente al sicuro. Il finale al cardiopalma dice anche altre due cose importanti. Anzitutto che gli ormai famosi 400.000 follower (di partenza) su Instagram, che tante polemiche hanno alimentato, alla resa dei conti valgono quanto i miei 200. E poi che, quando ormai il pubblico ha creato per te un'etichetta, staccarla senza lasciare aloni è difficile: piace se fa lo showman "all'americana", arranca (ma solo nei voti) nelle performance più intimiste dove non si muove tra Bruno Mara e il principe Disney. Pazienza se poi "Always" di Bon Jovi è stata forse la sua migliore cover dall'inizio del programma. Ah, i danni del televoto! Oppure dobbiamo davvero pensare che l'esistenza (svelata in diretta) di una fidanzata gli abbia sottratto consensi preziosi?

Alex Fontana - voto: sono finiti i numeri

Mi chiedo ormai da un paio di settimane che senso abbia continuare a fingere di giudicarlo col metro degli altri concorrenti. E visto che queste pagelle sono dei pareri ma anche delle confessioni, oneste e non imparziali, allora diciamolo apertamente: Alex Fontana da queste parti ha già vinto tutto. Lo ha fatto perché, chi, da ieri sera, dice di non stare canticchiando "Viviaaaaan", mente (sì, ho detto che l'inedito era un compitino semplice, ma anche trascinante). Ha già vinto perché, al netto della bravura degli altri, e anche della simpatia che ormai suscitano (ci fanno compagnia dal 10 settembre), alla fine è sempre lui quello che aspettiamo con l'entusiasmo delle groupies il giovedì sera. E, come Paola Iezzi, siamo disposti a perdonargli, anzi a non sentire neppure, le piccole imprecisioni su "Young and Beautiful" di Lana Del Rey, che nella sua versione risulta un po' scaricata della malinconia dell'originale, ma, hey, è la versione di Alex Fontana e quindi la rispettiamo. E tutto questo Alex se l'è conquistato a suon di note, una settimana dopo l'altra.

Patrizia - voto: 8

L'altra contendente in quel derby tutto partenopeo che, ormai secondo tutti, si appresta a essere la finale, comincia la serata con quello che è forse l'inedito peggiore tra i sette. Intendiamoci: lei è sempre bravissima, e pur se, rispetto alle prove, durante la diretta TV tradisce un po' d'emozione, riesce comunque a regalare al pubblico una performance da vetta della classifica. Il problema, almeno alle mie orecchie, è il pezzo in sé, nato già con qualche capello bianco. Nella seconda manche però torna alle sonorità pop-soul che tanto le sono care e fa alzare di nuovo tutto il pubblico in piedi con la sua versione di "Listen" di Beyoncé. Che, certo, mette in luce quanto Patrizia abbia ancora da studiare e quanto a volte compensi una certa mancanza di precisione solo con la potenza della voce, ma pure che potenziale pazzesco abbia.

Giacomo Calò - voto: 9

Non è mica da tutti portare a X Factor un inedito scritto da Giuliano Sangiorgi. E proprio per questo forse lui si aspettava di tornare dietro le quinte un po' prima, invece il televoto lo costringe a giocarsi la possibilità di finire al ballottaggio con Camilla. Paga forse proprio il fatto che il pezzo somigliasse troppo a Sangiorgi e poco a Calò.

Ma nella manche successiva, con "Lose Control" di Teddy Swims, ricorda a se stesso e agli altri di cosa è capace. Ora, per fare questa affermazione bisognerebbe rivedere tutta l'edizione da capo e poi aspettare le altre due puntate, ma: possiamo già incoronarla come migliore cover della stagione?

Mad-Dog - voto: 6,5

Il batterista salva la serata, perchè diciamolo pure: l'inedito "Pericolosa", senza quel tappeto sonoro, sarebbe un altro dei tanti pezzi dimenticabili finito in una playlist più per entusiasmo momentaneo che per convinzione.

E, nonostante tutto, i Mad-Dog sembrano aver fatto comunque centro, se è vero che sono stati i primi salvi nella lista sempre più corta di Giorgia.

Il vero problema però arriva nella seconda manche, con quella versione da saggio di fine anno di "Psycho Killer" dei Talking Heads, quel pezzone "New wave/No wave" troppo grande per tanti, soprattutto per loro.

Irama - voto: 3

"Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?": un dilemma, quello di Nanni Moretti/Michele in Ecce bombo che evidentemente Irama, da quando sono iniziati i Live, ha fatto suo e non ha ancora risolto. Solo che qui di esistenziale e narcisistico non c'è niente, non serve scomodare interpeteazioni e concetti.

Il vero problema di Irama è che, a quel tavolo, sta diventando sostanzialmente trasparente, e, con due compagni d'avventura tutto pepe e strategia come Jake La Furia e Paola Iezzi (di Francesco Gabbani in questa edizione ricorderemo solo il colore dei completi), è un attimo finire in silenzio pure fuori dalle inquadrature.

Eppure nel quinto Live un'occasione per ricordarci della sua presenza l'ha avuta, al momento del ballottaggio: avrebbe potuto giocare sporco da stratega, fare il nome di Teo Bok (era quello che volevi fare, vero Filippo?) e far saltare il banco. Invece, dopo minuti di silenzio (che in TV equivalgono a una condanna a morte), ha preferito affidarsi ancora una volta a quello strumento del demonio: il televoto. Che occasione persa!