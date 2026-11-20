Non aveva ancora mai cantato in italiano ad X Factor 2026, l'ha fatto solo per il suo inedito: così Alex Fontana ha stregato ancora una volta i suoi ormai numerosissimi fan, almeno a giudicare dalle reaction social. La verità la scopriremo solo quando cominceranno ad arrivare i primi dati degli stream, perchè da stasera Vivian, il suo inedito, è disponibile su tutte le piattaforme.

Una canzone che nasce da un'esperienza personale e intensa vissuta da Alex Fontana, 27enne napoletano, che nel brano racconta una relazione passionale con una donna siciliana. Un legame che emerge anche attraverso immagini evocative, come nel verso "sei calda come la tua terra, raggiungo un'isola per te", in cui il riferimento alla Sicilia diventa parte integrante del racconto amoroso.

La protagonista è una donna dal carattere trasgressivo e dall'indole libera, riconoscibile anche dal tatuaggio con un teschio calavera sul braccio. Il suo rapporto con la sessualità è disinibito, ma nasconde un contrasto più intimo: proprio come Vivian, il personaggio interpretato da Julia Roberts in Pretty Woman, concede il proprio corpo senza riuscire a concedere facilmente un gesto carico di significato come un bacio. Un gesto che, pur desiderando profondamente, riserva a pochissimi. È proprio questa contraddizione tra desiderio fisico e bisogno di intimità a rappresentare il nucleo emotivo della canzone.

Il testo integrale di Vivian

Giocavi con le mie ombre

La chiamavi libertà

Che brucia piano

Ma poi se ne va

Hai un teschio calavera tatuato sul braccio

Il tuo letto non è più per due, per tre, per quattro

Bionda come Marilyn, lo sguardo di ghiaccio

E sai come tenermi in ostaggio

E io non so dirti di no

Fare l'amore senza un bacio per nascondere il peccato

E mi dirai, che oramai

Non basta l'inferno vuoi scendere ancora più giù

Vivian

Forse c'hai ragione te

Di amore ne hai dato troppo

Ora che te l'hanno tolto

Un bacio non lo dai più

Oh, Vivian

Vorrei sapere perché

Tra mille labbra che potevi scegliere

Hai scelto proprio me

Ah, ah-ah

Tu vuoi bruciare

Io poi mi sciolgo

Se hai ancora fame

Io te la tolgo

Sei calda come la tua terra

Raggiungo un'isola per te

Che io non so, dirti di no

Fare l'amore senza un bacio per nascondere il peccato

E mi dirai, che oramai

Sbagliare una volta ti insegna a sbagliare di più

Vivian

Forse c'hai ragione te

Di amore ne hai dato troppo

Ora che te l'hanno tolto

Un bacio non lo dai più

Oh, Vivian

Vorrei sapere perché

Tra mille labbra che potevi scegliere

Hai scelto proprio me

Come farei?

Come farei?

Senza l'amore che lasci nei miei giorni

Nei miei sogni ritorni tu

Ma come farei

Vivian

Vorrei sapere perché

Tra mille labbra che potevi scegliere

Hai scelto proprio me

Giocavi con le mie ombre

La chiamavi libertà

Che brucia piano, ma poi se ne va

Vivian è scritta da Lorenzo Lumia, Simone Reo, Gianmarco Manilardi, Alex Fontana, e prodotta da Gianmarco Manilardi.