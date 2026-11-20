Non aveva ancora mai cantato in italiano ad X Factor 2026, l'ha fatto solo per il suo inedito: così Alex Fontana ha stregato ancora una volta i suoi ormai numerosissimi fan, almeno a giudicare dalle reaction social. La verità la scopriremo solo quando cominceranno ad arrivare i primi dati degli stream, perchè da stasera Vivian, il suo inedito, è disponibile su tutte le piattaforme.
Una canzone che nasce da un'esperienza personale e intensa vissuta da Alex Fontana, 27enne napoletano, che nel brano racconta una relazione passionale con una donna siciliana. Un legame che emerge anche attraverso immagini evocative, come nel verso "sei calda come la tua terra, raggiungo un'isola per te", in cui il riferimento alla Sicilia diventa parte integrante del racconto amoroso.
La protagonista è una donna dal carattere trasgressivo e dall'indole libera, riconoscibile anche dal tatuaggio con un teschio calavera sul braccio. Il suo rapporto con la sessualità è disinibito, ma nasconde un contrasto più intimo: proprio come Vivian, il personaggio interpretato da Julia Roberts in Pretty Woman, concede il proprio corpo senza riuscire a concedere facilmente un gesto carico di significato come un bacio. Un gesto che, pur desiderando profondamente, riserva a pochissimi. È proprio questa contraddizione tra desiderio fisico e bisogno di intimità a rappresentare il nucleo emotivo della canzone.
Il testo integrale di Vivian
Giocavi con le mie ombre
La chiamavi libertà
Che brucia piano
Ma poi se ne va
Hai un teschio calavera tatuato sul braccio
Il tuo letto non è più per due, per tre, per quattro
Bionda come Marilyn, lo sguardo di ghiaccio
E sai come tenermi in ostaggio
E io non so dirti di no
Fare l'amore senza un bacio per nascondere il peccato
E mi dirai, che oramai
Non basta l'inferno vuoi scendere ancora più giù
Vivian
Forse c'hai ragione te
Di amore ne hai dato troppo
Ora che te l'hanno tolto
Un bacio non lo dai più
Oh, Vivian
Vorrei sapere perché
Tra mille labbra che potevi scegliere
Hai scelto proprio me
Ah, ah-ah
Tu vuoi bruciare
Io poi mi sciolgo
Se hai ancora fame
Io te la tolgo
Sei calda come la tua terra
Raggiungo un'isola per te
Che io non so, dirti di no
Fare l'amore senza un bacio per nascondere il peccato
E mi dirai, che oramai
Sbagliare una volta ti insegna a sbagliare di più
Vivian
Forse c'hai ragione te
Di amore ne hai dato troppo
Ora che te l'hanno tolto
Un bacio non lo dai più
Oh, Vivian
Vorrei sapere perché
Tra mille labbra che potevi scegliere
Hai scelto proprio me
Come farei?
Come farei?
Senza l'amore che lasci nei miei giorni
Nei miei sogni ritorni tu
Ma come farei
Vivian
Vorrei sapere perché
Tra mille labbra che potevi scegliere
Hai scelto proprio me
Giocavi con le mie ombre
La chiamavi libertà
Che brucia piano, ma poi se ne va
Vivian è scritta da Lorenzo Lumia, Simone Reo, Gianmarco Manilardi, Alex Fontana, e prodotta da Gianmarco Manilardi.