X Factor 2026, pagelle primo Live: Manu ha sbagliato talent (4,5), il karma di Gabbani (7)

Assegnazioni discutibili, performance piatte e troppo scolastiche, la prima puntata dei Live di X Factor 2026 è stata un mezzo calvario, anche tecnico, salvato dallo scherzo che il destino ha fatto a Francesco Gabbani

Il primo Live di X Factor 2026 parte bene con gli ascolti (quasi 1 milione di spettatori, e non in chiaro) ma non passa senza intoppi. Tecnici, a giudicare dalle lamentele di molti spettatori via social e dalla nota di Gabbani a margine dell'esibizione degli Scraffs, ma anche "artistici".

Cominciamo subito col dire che l'impressione della scorsa settimana sembra abbastanza confermata: la bravura di chi è rimasto senza una sedia alle Last Call in alcuni casi è senza dubbio superiore a chi, ieri sera, era schierato ai blocchi di partenza.

Una piccola dimostrazione? Le esibizioni iniziali dei due concorrenti ripescati da Giorgia, Timothée e Teo Bok, potrebbero essere scambiate per prove da terzo o quarto Live rispetto a Manu, Veronica o Alice. Invece due di loro stavano sfidando il televoto per quell'unico posto in panchina, mentre gli altri (a eccezione della prima eliminata) veleggiano già verso le settimane successive. Inutile andare a riaprire la lista degli esclusi per ulteriori rimpianti (ma vi rimandiamo alle pagelle/lamentele della scorsa settimana).

Le nostre pagelle del 22 ottobre

Guardando la macchina X Factor negli anni, c'è una tendenza apprezzabile soprattutto nelle ultime edizioni: finita l'infatuazione per la trap e per il rap fatto male (da cui all'epoca ci salvò solo Manuel Agnelli in giuria), il talent ha cercato di allargare i propri orizzonti a generi diversi. O almeno oltre lo strapotere di quel marchio "pop" che da solo vuol dire poi poco (ma d'altronde senza quello i talent non esisterebbero neppure).

Il rock, il punk, l'R&B, il funky, un anno fa perfino la musica popolare con Delia. Quest'anno Jake La Furia ha tentato perfino un'incursione nel country (tornato prepotentemente negli ascolti oltreoceano), anche se il risultato è stato così poco convincente da arrivare al ballottaggio.

Mad-Dog - voto: 7

X Factor 2026: i Mad-Dog durante il primo Live

Tocca a questi giovanissimi di Sassari rompere il ghiaccio ai Live e certamente Club Foot dei Kasabian è una bella scarica di energia, per loro sul palco, per il pubblico. Un po' meno per i giudici, che paiono ancora anestetizzati tra i loro abiti inamidati da prima serata e gli infiniti complimenti. Non è stata la loro migliore performance, ma quello che è arrivato dopo ci spinge certamente a rivalutare l'esperienza con un voto in più.

Veronica - voto: 5

X Factor 2026: Veronica durante il primo Live

Nei daily scopriamo che non soltanto nel tempo libero oltre a cantare dipinge, ma anche che ha una passione per la musica country. Così lei e Jake La Furia decidono di indossare due cappelli gemelli e di portare sul palco I Will Always Love You nella versione di Dolly Parton.

Ma nell'omaggio qualcosa va storto, la cover è piatta, senza guizzi. Tanto che per ricordarci davvero di chi è Veronica (e del perché ora si trovi ai Live), dobbiamo aspettare di risentirla al ballottaggio su Voilà.

Le Distanze - voto: 6

X Factor 2026: Le Distanze durante il primo Live

Come farà Irama a tirare fuori il meglio da questa band senza rischiare l'eliminazione già la prossima settimana? Aspettiamo ancora un giovedì per la risposta. Il giudice, memore delle reazioni entusiaste suscitate dalla loro versione di Ritornerai, prova a puntare ancora su un classico del panorama italiano come Il cielo di Renato Zero. Cambiano tempo e tonalità, provano a personalizzare alla loro maniera ma il risultato non convince, loro tre non sembrano veramente mai a fuoco sul terreno scelto. La sufficienza è solo d'incoraggiamento.

Giacomo Calò - voto: 6,5

X Factor 2026: Giacomo Calò durante il primo Live

Nomen omen: porti un pezzo che si chiama Ordinary (di Alex Warren), quello che otterrai è esattamente quello che il titolo promette. Avere a disposizione la voce maschile più potente e precisa dell'edizione e sfruttarla in maniera così scontata e pavida per la prima puntata dei Live, è una scelta artistica, di Gabbani e del suo team, che ha davvero poco senso. Ciò che tiene in piedi l'esibizione è solo il concorrente.

Alex Fontana - voto: 6,5

I Live non erano ancora iniziati e il pubblico via social già invocava la sua vittoria dell'intera edizione. Personaggio sui generis questo rocker di Secondigliano, e non si fatica a capire, ascoltandolo cantare e parlare (con due timbri completamente diversi), perché una parte così grande degli spettatori faccia il tifo per lui.

E forse Jake La Furia voleva un po' cavalcare l'aura da "fenomeno inatteso" assegnandogli un brano tanto iconico e trasversale come Song 2 dei Blur, ma questa volta i pezzi non sono finiti tutti al posto giusto. Anzitutto perché, non sappiamo se solo a queste latitudini, ma da casa per la prima metà del pezzo era difficile sentire la voce. In secondo luogo perché forse un pezzo nato come presa in giro e rimasto "grezzo" per esatta volontà dei suoi creatori non è proprio ideale da portare come cover senza una band alle spalle. E infatti, pur con tutta la nostra già denunciata simpatia per Alex, in questa esibizione qualcosa è mancato.

Manu - voto: 4,5

X Factor 2026: Manu durante il primo Live

Questo ragazzo palermitano con gli occhi da cucciolo ha semplicemente sbagliato talent. Forse prima di X Factor era necessario un altro gradino nel suo percorso musicale perché la sua versione di Incoscienti giovani di Achille Lauro è anche buona ma estremamente scolastica e immatura.

Sentirlo esibirsi accanto a Patrizia Napolano o ad ALIA è come assistere alla differenza tra la partita della squadra titolare e della formazione juniores. Il problema è che qui il palco è lo stesso e la competizione pure.

Alice Fregoso - voto: 4

Il verdetto finale, che salva Veronica pur per il rotto della cuffia, non è una sorpresa per nessuno. Da quando l'abbiamo vista alle Auditions per la prima volta, abbiamo scoperto che Alice sa cantare, sa suonare, e abbiamo capito che ci piace la sua energia pacata e gentile. Poi Alice arriva ai Live e il suo giudice decide di distruggere tutto, vestendola da signora affacciata in Piazza Grande (quella di Lucio Dalla) a raccogliere le macerie di un brano troppo grande per lei (e in fondo Alice non aveva avuto lo stesso problema con Space Oddity?).

Il risultato è impietoso ma giusto: Alice è la prima eliminata dei Live. Francesco Gabbani, dal canto suo, espierà ancora a lungo l'errore madornale, ci possiamo scommettere: ora in squadra è arrivato quel demonio di Teo Bok.

Camilla - voto: 8

X Factor 2026: Camilla durante il primo Live

Lei ha ottenuto in sorte un talento: una voce incredibile. Ora Paola Iezzi e X Factor dovranno farle dono della capacità di stare sul palco, perché è evidente che i limiti sono tutti là. E quando Camilla avrà capito come fare (se lo farà, non ci sono equazioni da queste parti), forse anche noi riusciremo a capire se la sua cifra stilistica sia effettivamente dalle parti di You Don't Own Me di Lesley Gore, o se abbiamo assistito, ancora, solo a un altro esercizio. Pur se sublime.

Lenanie - voto: 5

X Factor 2026: Lenanie durante il primo Live

Quello che gli dicono tutti i giudici è vero: la parte migliore, nelle sue cover, è sempre quello che cambia e aggiunge rispetto al modo in cui interpreta pezzi di altri. Ed è per questo che, con tutta la tenerezza del caso, la sua versione di Blu Celeste di Blanco non può essere considerata sufficiente.

ALIA - voto: 9

Bisogna avere un certo stile pure nello sbagliare.

Quando, dopo le prime note di Maybe di Sienna Spiro, Martina (il suo vero nome) chiede di interrompere tutto, sarebbe stato lecito aspettarsi poi qualche esitazione in più. Invece lei affronta l'inciampo con gran mestiere, riparte perfetta, senza esitazioni, e regala al pubblico e alla sua squadra una performance a cui non manca niente, tanto la precisione tecnica quanto l'emozione.

Come ci riesca? Di solito è (anche) questo che si chiama talento, ovvero quella cosa che non tutti hanno.

Scraffs - voto : 5

X Factor 2026: gli Scraffs durante il primo Live

Dobbiamo denunciare subito un fatto: per riuscire a dare un giudizio più o meno compiuto sull'esibizione è stato necessario riascoltarli perchè quello che a casa si è sentito, in diretta, della loro What a Wonderful World nella versione di Joey Ramone, è stato essenzialmente il rullante della batteria.

E questo non per colpa degli Scraffs ma per quei problemi tecnici che, ormai con ogni evidenza, hanno accompagnato il primo Live di X Factor 2026.

Peccato che, anche a un secondo ascolto, la performance non sia comunque migliorata.

Patrizia - voto: 9

X Factor 2026: Patrizia durante il primo Live

Chi ha compilato la scaletta della puntata ha programmato strategicamente la sua performance - sulle note di It's A Man's, Man's, Man's, World di James Brown - alla fine. Perchè Patrizia è la favorita per la vittoria già dalle Auditions, e perchè, a mezzanotte inoltrata, per aspettare il doppio verdetto, serve quella sferzata di energia che solo i superospiti riescono a dare.

Prevedendo di dover competere in un'altra categoria con lei, tra qualche settimana, Jake La Furia ha cominciato già a graffiare sotto i suoi piedi (provocando la decisa reazione di Irama), chiedendosi cosa resterà di tutto questo quando Patrizia dovrà confrontarsi con generi diversi da quello d'elezione. Magari sbaglierà tutto, magari scopriremo pure che non sa cantare e che in realtà X Factor è un programma di divulgazione scientifica. Ma, in base alla performance del primo Live, per il momento possiamo solo garantire alle sue corde vocali tutta la fiducia possibile.

Francesco Gabbani - voto: karma (7 per ironia e fortuna)

X Factor 2026: Teo Bok rientra in gara dopo il primo Live

Immaginate di aver eliminato una settimana prima un concorrente, aver sopportato critiche feroci dal pubblico per quella scelta, e sette giorni dopo ritrovarlo nella vostra squadra per uno scherzo del destino e del regolamento.

Non solo: dopo aver sbagliato lo sbagliabile durante il primo Live, l'indomani le vostre chance di vittoria del talent potrebbero in effetti passare soprattutto da quel concorrente.

Ecco, immaginate tutto questo e avrete forse la percezione di come si sia sentito ieri sera Francesco Gabbani a dover dire addio ad Alice per riabbracciare Teo Bok. Che, a questo punto, a giudicare da quanto visto ieri, più che una punizione potrebbe davvero essere un regalo della sorte.