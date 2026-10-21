X Factor 2026 verso i Live: le squadre, l'X Pass di Giorgia, come si vota e il calendario

X Factor 2026 si prepara ai Live Show, al via giovedì 22 ottobre su Sky Uno e in streaming su NOW: dodici concorrenti sono pronti a salire sul palco dell'X Factor Arena per contendersi un posto nella finale del talent show.

La prima puntata porterà con sé anche una novità: gli Škoda X Pass di Giorgia, che daranno a due dei concorrenti eliminati alle Last Call la possibilità di rientrare in gara, solo a uno di rimanerci.

X Factor 2026, le quattro squadre e i concorrenti dei Live Show

Dopo le Auditions, i Bootcamp e le Last Call, i quattro giudici hanno definito le rispettive squadre. Ai Live Show arrivano 12 concorrenti, tre per ciascun giudice, Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jake La Furia e Irama.

La squadra di Francesco Gabbani

Il gruppo di Francesco Gabbani è composto da Alice Fregoso, Gli Scraffs e Giacomo Calò. Alice Fregoso, 18 anni, arriva da Genova. Suona diversi strumenti e ha una formazione musicale che spazia dal grunge al britpop, passando per i grandi classici della musica italiana e internazionale.

Gli Scraffs sono una band di quattro ragazzi toscani che ha trasformato l'amicizia e la voglia di fare musica in un progetto dal sound energico, tra rock, influenze industriali e attitudine indipendente.

Giacomo Calò, 23 anni, è originario di Nardò, in provincia di Lecce. Dopo un percorso di studi tecnici, si è formato nel canto pop e considera la musica il suo principale mezzo di espressione.

La squadra di Paola Iezzi

Paola Iezzi porta ai Live i Mad-Dog, Camilla e Manu. I Mad-Dog sono una band nata a Sassari nel 2023. Dopo gli esordi come cover band dei Green Day, hanno sviluppato un'identità indie rock e pubblicato un album autoprodotto, Shame On Youth.

Camilla, 23 anni, viene da Rudiano, in provincia di Brescia, e studia Giurisprudenza. Prima di X Factor si era esibita soprattutto in un contesto privato e all'oratorio: il programma rappresenta per lei un'importante occasione per portare la propria musica davanti a un pubblico più ampio.

Manu, 20 anni, arriva da Trabia, in provincia di Palermo. Suona il pianoforte e la chitarra e scrive canzoni che nascono dalle esperienze personali, dalle emozioni e dal desiderio di creare un legame con chi lo ascolta.

La squadra di Jake La Furia

Per Jake La Furia i Live Show saranno l'occasione per accompagnare il percorso di Veronica, ALÌA e Alex Fontana. Veronica, 20 anni, è di Fano e studia Scienze della Comunicazione all'Università di Urbino. Canta fin da bambina e affianca alla musica la passione per la pittura, attraverso cui esprime emozioni e sensazioni.

ALÌA, 19 anni, vive a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Ha un percorso che unisce interessi artistici e creativi e considera la musica uno spazio in cui trovare appartenenza e libertà di espressione.

Alex Fontana, originario di Secondigliano, ha quasi 28 anni e alle spalle diverse esperienze lavorative. Si esibisce anche come artista di strada e ha sviluppato una forte passione per il rock'n'roll e il britpop.

La squadra di Irama

La squadra di Irama è formata da Patrizia, Le Distanze e Lenanie. Patrizia, 22 anni, vive a Giugliano, in provincia di Napoli, e studia Scienze Motorie. Si è avvicinata al canto durante l'adolescenza e vede nella musica un modo per raccontare le proprie emozioni e comunicare con gli altri.

Le Distanze sono un trio nato nel 2020, composto da Andrea Manuel Pagella, Corinna Lanari e Saverio Campese. Il gruppo ha già maturato diverse esperienze dal vivo, partecipando a festival e condividendo il palco con artisti italiani e internazionali.

Lenanie, nato nel 2000 e cresciuto a Prato, ha scoperto il canto nel 2019. Si dedica anche alla danza e alla scrittura musicale e punta a costruire un rapporto autentico con chi ascolta le sue canzoni.

X Factor 2026, come funziona l'X Pass di Giorgia

I due X Pass di Giorgia sono stati la vera sorpresa delle Last Call, un modo per concedere una seconda possibilità a due concorrenti per ora eliminati dalla gara. A differenza degli X Pass utilizzati dai giudici, quelli della conduttrice non garantiscono direttamente l'accesso alla fase successiva. Giorgia ha infatti selezionato due artisti esclusi dalla competizione, ma sarà il pubblico a scegliere quale dei due potrà tornare in gara. I loro nomi saranno svelati durante il primo Live Show, domani sera, giovedì 22 ottobre.

I due concorrenti selezionati dalla cantautrice (che conduce X Factor da tre edizioni) torneranno sul palco con un brano. Al termine dell'esibizione si aprirà un televoto flash, attraverso il quale il pubblico potrà scegliere il concorrente da ripescare. Soltanto uno dei due potrà però rientrare ufficialmente nella competizione, nella squadra rimasta con due componenti al termine del primo Live.

Come si vota da casa ai Live di X Factor 2026

X Factor 2026

Il televoto di X Factor 2026 è gratuito e si apre durante i Live Show. Il pubblico può esprimere la propria preferenza attraverso quattro canali.

Collegandosi al sito ufficiale xfactor.sky.it, da computer o smartphone, è possibile accedere alla sezione dedicata al voto. Per partecipare occorre effettuare il login con Sky ID, Facebook, Apple o Google, oppure registrarsi al sito.

L'app è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play. Una volta effettuato l'accesso con le credenziali previste, basta entrare nella sezione Vota.

Chi segue il programma tramite decoder Sky Q può utilizzare il tasto verde del telecomando. Per votare attraverso la smart TV Sky Glass è disponibile il tasto interattività del telecomando.

X Factor 2026, il calendario dei Live Show

I Live Show del talent targato Sky faranno compagnia al pubblico per sette giovedì, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Le puntate saranno inoltre disponibili on demand e su Sky Go.

Ecco il calendario completo:

1° Live - giovedì 22 ottobre (Marco Mengoni superospite)

2° Live - giovedì 29 ottobre

3° Live - giovedì 5 novembre

4° Live - giovedì 12 novembre

5° Live - giovedì 19 novembre

6° Live (semifinale) - giovedì 26 novembre

Finale (in diretta dall'Unipol Forum di Assago) - giovedì 3 dicembre

Per chi non può seguire la prima visione, sono previste anche le repliche in chiaro: il martedì successivo alle 21:30 su TV8 e il mercoledì su Cielo.