A un passo dalla semifinale (che si disputerà giovedì prossimo), X Factor 2026 ha dovuto salutare una delle voci (e delle storie) che hanno maggiormente caratterizzato l'edizione.
Il quinto Live ha infatti visto l'eliminazione di Camilla, concorrente di punta del team di Paola Iezzi, che resta ora in gara per le prossime due puntate con i Mad-Dog.
Dopo essere finita al ballottaggio alla fine della prima manche, dopo aver presentato il suo inedito Solo noi, Camilla ha dovuto vedersela con Teo Bok, il concorrente meno votato della seconda manche.
Interpellato il tavolo dei giudici, non si è comunque giunti a una decisione: dopo i voti ovvi di Paola Iezzi e Francesco Gabbani, coach dei due contendenti, Jake La Furia ha espresso la propria preferenza per Camilla.
Irama ha però preferito mettere la decisione finale nelle mani del pubblico, invocando il tilt.
Il televoto ha così stabilito che Camilla, la ragazza con una voce meravigliosa che prima d'ora aveva cantato solo in parrocchia, avrebbe dovuto lasciare per sempre la gara di X Factor 2026.
Solo noi: testo e significato dell'inedito di Camilla
Una ballad intima e introspettiva che racconta il percorso verso una maggiore consapevolezza di sé e la ricerca del proprio equilibrio. Un dialogo sincero con sé stessa, un testo che affronta il peso delle regole e dei limiti che spesso ci imponiamo, fino a riconoscere la possibilità di superarli e cambiare prospettiva.
Il brano invita ad abbandonare il bisogno costante di controllo, aprendosi all'imprevedibilità della vita e al coraggio di lasciarsi andare. Un'evoluzione interiore che prende forma anche nella musica, attraverso un crescendo vocale e sonoro che accompagna l'ascoltatore verso un'esplosione emotiva e una nuova presa di coscienza. Con "Solo Noi", Camilla vuole trasmettere un messaggio di libertà e autenticità, trasformando la propria esperienza in un possibile punto di riferimento e rifugio per chi si riconosce nelle sue parole.
Fermati adesso
Non devi per forza fuggire
Le tue bugie
Sono vie di uscita senza fine
Non ascoltare gli altri
Se non hai il coraggio di essere te
Non puoi ritrovarti nei sogni degli altri perché
Non hai saputo scegliere
Siamo solo noi
Siamo solo noi
A guardare lo spazio per sentire il vuoto
Siamo solo noi
Siamo solo noi
A cambiare la prospettiva per restare
In equilibrio
Dove vuoi
Sopra un filo ti proteggerei
Siamo solo noi
Siamo solo noi
A vivere rischiando di cadere giù
Crescere in fretta
Per paura di soffrire
E non c'è tempo
Per fingere un'altra vita
Non imitare gli altri
Se non hai il coraggio di essere te
Non puoi ritrovarti nei sogni degli altri perché
Non hai saputo scegliere
Siamo solo noi
Siamo solo noi
A guardare lo spazio per sentire il vuoto
Siamo solo noi
Siamo solo noi
A cambiare la prospettiva per restare
In equilibrio
Dove vuoi
Sopra un filo ti proteggerei
Siamo solo noi
Siamo solo noi
A vivere rischiando di cadere
Fermati adesso
Hai passato una vita a fuggire Dentro uno specchio
Non c'è scritta già la tua fine