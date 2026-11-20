A un passo dalla semifinale (che si disputerà giovedì prossimo), X Factor 2026 ha dovuto salutare una delle voci (e delle storie) che hanno maggiormente caratterizzato l'edizione.

Il quinto Live ha infatti visto l'eliminazione di Camilla, concorrente di punta del team di Paola Iezzi, che resta ora in gara per le prossime due puntate con i Mad-Dog.

Dopo essere finita al ballottaggio alla fine della prima manche, dopo aver presentato il suo inedito Solo noi, Camilla ha dovuto vedersela con Teo Bok, il concorrente meno votato della seconda manche.

Interpellato il tavolo dei giudici, non si è comunque giunti a una decisione: dopo i voti ovvi di Paola Iezzi e Francesco Gabbani, coach dei due contendenti, Jake La Furia ha espresso la propria preferenza per Camilla.

Irama ha però preferito mettere la decisione finale nelle mani del pubblico, invocando il tilt.

Il televoto ha così stabilito che Camilla, la ragazza con una voce meravigliosa che prima d'ora aveva cantato solo in parrocchia, avrebbe dovuto lasciare per sempre la gara di X Factor 2026.

Solo noi: testo e significato dell'inedito di Camilla

X Factor 2026: Camilla durante il primo Live

Una ballad intima e introspettiva che racconta il percorso verso una maggiore consapevolezza di sé e la ricerca del proprio equilibrio. Un dialogo sincero con sé stessa, un testo che affronta il peso delle regole e dei limiti che spesso ci imponiamo, fino a riconoscere la possibilità di superarli e cambiare prospettiva.

Il brano invita ad abbandonare il bisogno costante di controllo, aprendosi all'imprevedibilità della vita e al coraggio di lasciarsi andare. Un'evoluzione interiore che prende forma anche nella musica, attraverso un crescendo vocale e sonoro che accompagna l'ascoltatore verso un'esplosione emotiva e una nuova presa di coscienza. Con "Solo Noi", Camilla vuole trasmettere un messaggio di libertà e autenticità, trasformando la propria esperienza in un possibile punto di riferimento e rifugio per chi si riconosce nelle sue parole.

Fermati adesso

Non devi per forza fuggire

Le tue bugie

Sono vie di uscita senza fine

Non ascoltare gli altri

Se non hai il coraggio di essere te

Non puoi ritrovarti nei sogni degli altri perché

Non hai saputo scegliere

Siamo solo noi

Siamo solo noi

A guardare lo spazio per sentire il vuoto

Siamo solo noi

Siamo solo noi

A cambiare la prospettiva per restare

In equilibrio

Dove vuoi

Sopra un filo ti proteggerei

Siamo solo noi

Siamo solo noi

A vivere rischiando di cadere giù

Crescere in fretta

Per paura di soffrire

E non c'è tempo

Per fingere un'altra vita

Non imitare gli altri

Se non hai il coraggio di essere te

Non puoi ritrovarti nei sogni degli altri perché

Non hai saputo scegliere

Siamo solo noi

Siamo solo noi

A guardare lo spazio per sentire il vuoto

Siamo solo noi

Siamo solo noi

A cambiare la prospettiva per restare

In equilibrio

Dove vuoi

Sopra un filo ti proteggerei

Siamo solo noi

Siamo solo noi

A vivere rischiando di cadere

Fermati adesso

Hai passato una vita a fuggire Dentro uno specchio

Non c'è scritta già la tua fine