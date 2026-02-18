WWE sbarca in Italia: Clash in Italy, a Torino il 31 maggio, come vederlo su Netflix

C'è una prima volta per tutta, ma quella annunciata dal mitico Triple H è davvero storica. La WWE sbarca in Italia col primo evento live. In un video pubblicato sui social media, il Chief Content Officer della WWE, Paul "Triple H" Levesque, ha annunciato l'arrivo a Torino di Clash in Italy, evento che si terrà il 31 maggio 2026 all'Inalpi Arena di Torino. Lo spettacolo farà parte del tour europeo della WWE, in programma tra maggio e giugno, e per l'Italia è una prima volta davvero storica.

Tra i commenti sotto il video di Triple H sbuca anche quello di Netflix che, come preannunciato, dal 1° aprile, diventerà la casa unica e globale della WWE con appuntamenti settimanali in diretta e on-demand e con gli esclusivi show come WrestleMania, SummerSlam, Royal Rumble e l'attesissimo Clash in Italy, per l'appunto, inclusi nell'abbonamento.

L'annuncio di Triple H: l'arrivo di Clash in Italy

"Signore e signori, The Clash è tornato. Per la prima volta in assoluto, un WWE PLE si terrà in Italia", ha detto Paul Levesque. "Domenica 31 maggio, dall'Inalpi Arena di Torino, sarà Clash in Italy. Fa tutto parte del grande tour europeo che durerà maggio e giugno."

Il tour europeo, come rivela Cultura Pop, porterà le stelle della WWE in Italia, Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito. Annunciata la presenza del World Heavyweight Champion CM Punk e dell'Undisputed WWE Champion Drew McIntyre, ma anche di The American Nightmare Cody Rhodes e delle campionesse Stephanie Vaquer e Jade Cargill. Oltre alla tappa di Torino del 31 maggio, l'Inalpi Arena di Torino ospiterà anche una puntata di Monday Night Raw nella sera di lunedì 1 giugno.

Dopo Spagna, Francia e Portogallo, la WWE tornerà a far visita al Bel Paese venerdì 5 giugno con una puntata di SmackDown in diretta dall'Unipol Arena di Bologna e, successivamente, con due eventi live previsti sabato 6 giugno al Palazzo dello Sport di Roma e domenica 7 giugno al Nelson Mandela Forum di Firenze.

Dove acquistare i biglietti

Come ha annunciato Triple H nel video, "i biglietti saranno in vendita dal 13 marzo e la prevendita sarà disponibile dall'11 marzo".

Nell'attesa, i fan che vorranno vedere dal vivo le leggende della WWE, possono registrarsi al seguente link: www.wwe.com/wweliveeurope.

Come seguire Clash in Italy e gli altri eventi WWE su Netflix

A partire dal 1 aprile, infatti, tutta la programmazione WW sarà disponibile in esclusiva su Netflix anche per l'Italia con il commento di Michele Posa e Luca Franchini. Gli abbonati potranno scegliere se seguire il commento italiano o l'audio originale americano, proprio come accade per i sottotitoli dei film.

Calendario completo WWE European Summer Tour 2026