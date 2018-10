Wrong Turn: in arrivo il remake del film horror

Wrong Turn, il film horror che ha dato il via a un franchise, è al centro di un nuovo remake che verrà prodotto da Constantin Film e riporterà sul grande schermo la storia dei temibili cannibali.

Alan B. McElroy si occuperà della sceneggiatura del film e la regia è invece stata affidata a Mike P. Nelson.

Il primo lungometraggio realizzato nel 2003 ha ottenuto un discreto riscontro ai box office di tutto il mondo, gettando poi le basi per due sequel e tre prequel che sono arrivati nelle sale fino al 2014.

McElroy ha in passato firmato lo script di Spawn e di The Marine, mentre Nelson ha diretto The Domestics.

Al centro della trama c'erano alcune famiglie di cannibali che vivono nelle foreste del West Virginia e danno caccia alle persone che si avventurano nell'area.

Il remake sarà ambientato nel presente e seguirà quello che accade a un gruppo di amici che scoprono rapidamente di dover fare i conti con nuove regole e potrebbero non essere le vittime che pensavano di essere.

Wrong Turn aveva come protagonisti Desmond Harrington, Eliza Dushku e Jeremy Sisto.