World War Z 2: i produttori sperano di realizzare il sequel in futuro

I produttori del film World War Z 2 hanno parlato della possibilità di produrre in futuro il sequel del film con Brad Pitt.

World Warz 2 potrebbe ancora essere realizzato, almeno secondo quanto dichiarato da uno dei produttori del film apocalittico con star Brad Pitt che non ha avuto una continuazione a causa di molti problemi e ostacoli.

Jeremy Kleiner e Dede Garner, produttori del lungometraggio, hanno infatti parlato della possibilità che in futuro il sequel venga realizzato.

Rispondendo a una domanda su World War Z la risposta è stata la seguente: "Un giorno. Amiamo il libro di Max Brooks. Amiamo il suo universo. Non sembra che il progetto World War Z sia concluso e non abbia altre opportunità".

Paramount aveva abbandonato il progetto un anno fa a causa di problemi con il budget. David Fincher avrebbe dovuto essere impegnato alla regia del lungometraggio, con protagonista Brad Pitt, ambientato dopo la diffusione di un virus che trasforma le persone in zombie e il via alla produzione era prevista in estate nella città di Atlanta.

World War Z era arrivato nelle sale nel 2013 e già in quell'occasione il budget era diventato un problema dopo essere salito a quota 220 milioni di dollari a causa di numerosi ostacoli nelle varie fasi della produzione, coinvolgendo in un secondo momento anche Damon Lindelof nella stesura della sceneggiatura del film diretto da Marc Forster. La cifra spesa era poi salita ulteriormente tenendo conto degli investimenti compiuti per il marketing e la post-produzione, lievitando fino a raggiungere i 430 milioni di dollari.