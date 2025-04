Ritorno al futuro, Bob Gale ribadisce il rifiuto a nuovi capitoli: "Va bene così com'è"

L'autore della trilogia conferma di non avere alcuna intenzione di riproporre il franchise in rinnovate vesti al cinema o in tv.

Bob Gale, sceneggiatore di Ritorno al futuro, ha partecipato allo Universal Fan Fest Nights e ha chiuso la porta, per l'ennesima volta, ad un nuovo capitolo del franchise.

Già in passato, Gale aveva opposto un netto rifiuto ad un Ritorno al futuro 4 invocato a gran voce dai fan ormai da tempo immemore. Bob Gale e Robert Zemeckis non voglio toccare una trilogia che ha dato enormi soddisfazioni.

Il rifiuto ad un quarto Ritorno al futuro

"Non capisco perché continuino a parlarne!" è sbottato Bob Gale "Cioè, pensano che se lo ripetono un numero sufficiente di volte alla fine lo faremo?".

Christopher Lloyd e Michael J. Fox in una scena di Ritorno al futuro

Bob Gale spiega:"È come se sapessero che in ogni intervista la gente chiede quando ci sarà Ritorno al futuro 4, quando ci sarà un prequel, quando ci sarà uno spinoff. Mai. Va bene così com'è. Non è perfetto ma come diceva Bob Zemeckis, 'è perfetto quanto basta'".

Il ringraziamento a Steven Spielberg e il musical di Ritorno al futuro

Nell'intervista, Bob Gale ringrazia Steven Spielberg per aver sempre rispettato e compreso il volere suo e di Zemeckis:"Steven, proprio come non permette un altro E.T., rispetta pienamente il fatto che noi non vogliamo un altro Ritorno al futuro. Lui lo capisce e ci ha sempre sostenuti. Grazie, Steven".

Bob Gale ha ricordato inoltre il grande successo ottenuto dal musical, Back to the Future: The Musical, in scena a Londra, negli Stati Uniti e da poco anche a Tokyo:"Sono onorato e incredibilmente colpito dal fatto che Bob ed io abbiamo creato qualcosa che ha una tale forza duratura".

Michael J. Fox in una scena di Ritorno al futuro

Il cast principale della trilogia di Ritorno al futuro comprende Michael J. Fox nel ruolo di Marty McFly e Christopher Lloyd nel ruolo di Doc Brown, insieme a Lea Thompson e Thomas F. Wilson.