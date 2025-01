Ritorno al futuro: Michael J. Fox ricrea due momenti iconici della saga di Robert Zemeckis

In vista del quarantesimo anniversario dall'uscita nelle sale di Ritorno al futuro, Michael J. Fox ha partecipato al Fan Expo di New Orleans e ha offerto un tuffo nel passato agli appassionati della saga.

Insieme a Christopher Lloyd, Lea Thompson e Thomas F. Wilson, Fox ha incontrato anche la star del rock Huey Lewis, il cantante di Power of Love, tra le canzoni simbolo del franchise.

Le scene ricreate di Ritorno al futuro

Lewis ha colto l'occasione per ricreare il proprio cameo insieme a Fox. La società di noleggio auto DeloreanRental.com ha condiviso una foto della coppia al Fan Expo, con Fox che punta un megafono in direzione di Lewis.

Si tratta di un omaggio alla sequenza in cui Marty McFly (Fox) partecipa alle audizioni per la Battle of the Bands della scuola, suonando proprio Power of Love di Lewis, che compare proprio con il megafono e informa Marty e la sua band che la loro musica è troppo rumorosa.

All'evento ha partecipato anche James Tolkan, l'interprete del temuto preside Strickland. Nella foto, Tolkan e Fox si fissano intensamente, con il primo che punta il dito contro Fox, proprio come nel film, quando rimprovera Marty additandolo come un fannullone.

La reunion di Ritorno al futuro

James Tolkan si è presentato al Fan Expo accanto a Claudia Wells, che interpretò la fidanzata di Marty, Jennifer, nel primo film, lasciando la parte successivamente ad Elisabeth Shue.

Nel corso del weekend con i fan, Thomas F. Wilson, Lea Thompson e Christopher Lloyd hanno rivolto un pensiero alle vittime degli incendi a Los Angeles.