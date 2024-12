Woody Allen: RaiPlay omaggia il regista con una selezione dei suoi film in streaming

RaiPlay ha deciso di omaggiare Woody Allen propendo sulla piattaforma digitale una selezione di pellicole degli anni '70 e '80 del regista newyorkese, definite quelle de "Gli anni d'oro" del suo cinema.

Si va dai classici premiati agli Oscar come Io e Annie e Hannah e le sue sorelle a opere più intime e psicologiche come Interiors, Settembre e Un'altra donna, in cui appare sempre più marcata l'ispirazione bergmaniana.

Sulla piattaforma sono dunque presenti, in ordine cronologico: Amore e Guerra, Io e Annie, Interiors, Manhattan, Una commedia sexy in una notte di mezza estate, Hannah e le sue sorelle, Settembre e Un'altra donna. Proprio qualche giorno fa, è morto Marshall Brickman, storico co-autore di Manhattan e Io e Annie, e Premio Oscar insieme ad Allen per quest'ultimo.

Il nuovo film di Woody Allen

A 89 anni il regista si prepara a realizzare un nuovo film che, in un primo tempo, si sarebbe dovuto girare in Italia. Purtroppo dopo che sono venuti meno i finanziamenti, il regista ha cambiato i suoi piani facendo ritorno in una città che lo aveva accolto in passato: Barcellona.

Il quotidiano spagnolo La Vanguardia ha riportato che la produzione inizierà il prossimo anno. Resta da capire se il regista ha semplicemente cambiato l'ambientazione della sua storia dall'Italia alla Spagna, o si tratta di un progetto completamente diverso.

Allen ha ribadito più volte che continuerà a fare film finché qualcuno vorrà finanziarli. I suoi ultimi progetti, come Rifkin's Festival e Un colpo di fortuna, sono stati girati in Europa, nello specifico in Spagna e in Francia. L'ultimo progetto "americano" del regista è Un giorno di pioggia a New York, risalente al 2019.