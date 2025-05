Sean Penn difende Woody Allen: "Non darei un centesimo agli accusatori"

Intervistato nel corso del podcast The Louis Theroux Podcast, Sean Penn ha difeso con fermezza Woody Allen, per il quale recitò in Accordi e disaccordi del 1999, ricevendo una candidatura all'Oscar al miglior attore protagonista.

Nel film, Penn interpreta un chitarrista jazz che s'innamora di una donna muta, interpretata da Samantha Morton. L'attore ricorda positivamente l'esperienza sul set di Allen.

Sean Penn difende Woody Allen dalle accuse

"Non conosco così bene nessuno al 100% da poter dire che non è successo nulla o che qualcosa è successo" ha spiegato Penn "Dio non voglia che tu ti sbagli e ci sia davvero una vittima. Non ho letto tutto, ma la maggior parte delle storie arriva da persone a cui non affiderei nemmeno una moneta da dieci centesimi. Mi sembra tutto molto sbilanciato da quella parte".

Theroux ha fatto notare a Sean Penn che le accuse provengono dai suoi figli adottivi, incluso il giornalista Ronan Farrow:"Non sono a conoscenza di alcuno psicologo o psichiatra che abbia mai detto che un pedofilo commette un solo atto in 80 anni di vita".

Primo piano di Samantha Morton in Accordi e disaccordi

Penn si sofferma anche su un altro dettaglio:"Quando le persone cercano di associare Allen al fatto che ha avuto relazioni con donne molto più giovani, che sia giusto o sbagliato non è questo il tema, le relazioni consensuali post-pubertà sono un altro discorso. Non è stato riconosciuto colpevole, lavorerei con lui in un attimo".

Le accuse contro Woody Allen

Diversi anni fa, il regista venne accusato di abusi sessuali dalla figlia adottiva Dylan Farrow in seguito allo scandalo che nacque dalla relazione di Allen con la figlia adottiva di Mia Farrow, all'epoca sua compagna, Soon-Yi Previn.

Woody Allen alla Mostra del Cinema di Venezia

Nel 2018, le accuse contro Woody Allen sono tornate a galla e da quel momento il regista non lavora più a Hollywood.