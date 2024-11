Woody Allen si prepara a girare il nuovo film a 89 anni, ecco la città prescelta

Woody Allen torna in una città ben nota per girare il suo prossimo film, la cui trama e il casting sono al momento top secret.

L'età non conta quando si tratta di Woody Allen. A 89 anni il regista si prepara a girare un nuovo film che, in un primo tempo, si sarebbe dovuto girare in Italia. Purtroppo dopo che sono venuti meno i finanziamenti, il regista ha cambiato i suoi piani facendo ritorno in una città che lo aveva accolto in passato: Barcellona.

Il quotidiano spagnolo La Vanguardia riferisce che Allen girerà il suo prossimo film a Barcellona. La produzione inizierà il prossimo anno. Resta da capire se il regista ha cambiato l'ambientazione della sua storia dall'Italia alla Spagna, o si tratta di un progetto completamente diverso.

Woody Allen ha ribadito più volte che continuerà a fare film finché qualcuno vorrà finanziarli. I suoi ultimi progetti sono stati partenariati europei girati in Francia e Spagna.

I dettagli della trama e il casting di questo misterioso progetto sono al momento top secret, ma sarà interessante vedere se le star amiche di Allen Javier Bardem e Penelope Cruz saranno in qualche modo coinvolte nel progetto dopo aver collaborato con il regista per l'hit Vicky Cristina Barcelona del 2008.

Un regista instancabile

Woody Allen nel film Manhattan

L'ultima fatica di Woody Allen, Un colpo di fortuna, che era anche il suo cinquantesimo filn, ha avuto la sua anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2023. Il film, girato interamente in francese e interpretato dalle star d'Oltralpe Lou de Laâge e Melvil Poupaud, ha riscosso l'entusiasmo della critica.

Al centro della storia una giovane moglie annoiata incontra il suo amore di gioventù e intreccia con lui una relazione, scatenando le ire del marito che decide di liberarsi dell'ingombrante rivale inscenando il delitto perfetto... o quasi.