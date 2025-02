È morto Tony Roberts, spalla di Woody Allen in Io e Annie e Provaci ancora, Sam

Volto noto del cinema di Woody Allen e valido interprete a Broadway, Tony Roberts è scomparso nella giornata di venerdì a New York, la sua città natale, all'età di 85 anni.

La notizia della morte di Roberts è stata confermata al New York Times dalla figlia Nicole Burley. Caratterista prolifico al cinema e in tv, Tony Roberts è conosciuto soprattutto per le sue collaborazioni con Woody Allen e Sidney Lumet.

La carriera di Tony Roberts e i ruoli con Woody Allen

L'attore è apparso in cinque film diretti da Allen: Io e Annie, Stardust Memories, Una commedia sexy in una notte di mezza estate, Hannah e le sue sorelle e Radio Days.

Diane Keaton e Woody Allen in Io e Annie

Solitamente interpretava l'amico del personaggio di Allen con caratteristiche totalmente opposte a quelle del nevrotico e ansioso ruolo impersonificato dal regista di Manhattan, spavaldo e sicuro di sé.

Gli anni a Broadway di Tony Roberts

Lunga e di successo anche la carriera a Broadway di Tony Roberts, impreziosita da due nomination ai Tony Award, come miglior attore in un musical nel 1968 per How Now, Dow Jones, e come miglior attore non protagonista in uno spettacolo teatrale nel 1969 per Provaci ancora, Sam di Woody Allen

Nel ruolo di Dick Christie tornò anche al cinema nel film omonimo diretto da Herbert Ross.

Diane Keaton e Woody Allen in Provaci ancora, Sam

Al cinema recitò anche nel film di Sidney Lumet, Serpico, mentre sul piccolo schermo partecipò a produzioni come Law & Order, The Carol Burnett Show, La valle dei pini, Love Boat e la serie legal Matlock.