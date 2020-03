Woody Allen: marcia di protesta degli impiegati della casa editrice che pubblica il suo memoir

Dopo le critiche di Ronan Farrow e Dylan Farrow, decine di impiegati della casa editrice che pubblicherà il memoir di Woody Allen hanno deciso di fare una marcia per protesta contro le scelte della dirigenza.

Woody Allen nel film Manhattan

Hachette Book Group, ha annunciato che il 7 aprile pubblicherà Apropos of nothing, nuovo memoir di Woody Allen. Per tutta risposta oltre 75 impiegati della Hachette hanno organizzato una marcia di protesta uscendo dagli uffici della compagnia di New York City. Hachette possiede, Grand Central Publishing, che pubblicherà il memoir, ma anche Little, Brown and Company, che ha pubblicato il libro del figlio Ronan Farrow sul #MeToo, Catch and Kill. Per tutta risposta, Ronan Farrow ha deciso di chiudere i rapporti con l'editore.

La notizia della marcia di protesta, che si è tenuta ieri, è rimbalzata su Twitter. Uno degli impiegati ha spiegato che oltre 75 dipendenti si sono raccolti in strada per protestare contro la scelta di pubblicare il memoir di Allen, Apropos of Nothing. Un altro partecipante ha sottolineato che la stessa tattica era stata usata per febbraio 2018 per bloccare l'uscita del libro del commentatore politico Milo Yiannopoulos, Dangerous, presso Simon & Schuster, che in effetti ha deciso poi di cancellare la pubblicazione.

Feeling emosh for friends and colleagues at Hachette! We should’ve done this at S&S when the Milo Yiannopoulos deal was announced a few years ago. It’s easy to take a stand in your group chat, harder to actually walk out and show you mean it. Love to #littlebrownwalkout! https://t.co/LBeySL8vpt — Jhanteigh Kupihea (@jhanteigh) March 5, 2020

Took a quick coffee break to stand in solidarity with my friends, industry colleagues, and survivors on the plaza. Proud of every single one of them. #LittleBrownWalkout https://t.co/phny5vYFRk — Julianna Haubner (@jhaubner2) March 5, 2020

Dopo la notizia della pubblicazione del memoir, la figlia Dylan, che ha accusato Woody Allen di molestie, è insorta definendo la notizia "profondamente inquietante". La Farrow ha pubblicamente ringraziato su Twitter i dipendenti di Hachette che hanno manifestato a suo favore:

Unbelievably overwhelmed and so incredibly grateful for the solidarity demonstrated by @HachetteUS and @littlebrown employees today. From the bottom of my heart, thank you. — Dylan Farrow (@RealDylanFarrow) March 5, 2020

Ecco la risposta della casa editrice di fronte alla protesta dei suoi impiegati:

"Rispettiamo e comprendiamo la prospettiva dei nostri impiegati che hanno deciso di esprimere la loro contrarietà sulla pubblicazione di questo libro. Daremo il via a una discussione col nostro staff su questo tema alla prima opportunità".

Secondo quanto riportato da Hachette, Apropos of Nothing toccherà sia la vita professionale di Woody Allen' che il suo privato, incluse le sue relazioni.