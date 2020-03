Woody Allen, sua figlia Dylan contro l'autobiografia: "Profondamente inquietante"

L'imminente uscita nelle librerie della autobiografia di Woody Allen, Apropos of Nothing, ha provocato la dura reazione della figlia di Allen, Dylan Farrow. Il libro viene descritto come un resoconto completo della vita del regista, sia personale che professionale.

Dylan Farrow ha rilasciato una dichiarazione sui social media, condannando l'uscita del memoir - nelle librerie dal 2 marzo - distribuito da La Grand Central Publishing, un'etichetta della Hachette Book Group e in Italia da La nave di Teseo. La figlia, che da tempo ha accusato il padre di averla molestata quand'era bambina - ha definito la biografia "profondamente inquietante".

Woody Allen: Dylan Farrow ribadisce accusa di stupro in TV, e il regista risponde

"La pubblicazione di Hachette dell'autobiografia di Woody Allen è profondamente inquietante per me personalmente e un assoluto tradimento ai danni di mio fratello, il cui resoconto coraggioso, capitalizzato da Hachette, ha dato voce a numerosi sopravvissuti ad aggressioni sessuali di uomini potenti. Per la cronaca, non sono mai stata contattata da nessun verificatore di fatti per convalidare le informazioni presenti in questo libro di memorie, dimostrando un'egregia abdicazione della responsabilità fondamentale di Hachette. D'altra parte, la mia storia è stata sottoposta a scrutinio senza sosta e non è mai stata pubblicata senza un approfondito controllo dei fatti. Ciò fornisce ancora un altro esempio del privilegio profondo che il potere, il denaro e la notorietà offrono. La complicità di Hachette in questo dovrebbe essere chiamata per quello che è e dovrebbero rispondere di quest'azione" ha dichiarato Dylan Farrow.

Al momento Woody Allen ha completato la lavorazione del suo ultimo progetto, Rifkin's Festival, con Gina Gershon, Wallace Shawn e Christoph Waltz. Al momento il film non ha un distributore negli Stati Uniti.