Woody Allen: 'I film Marvel non hanno niente a che fare col cinema inteso come arte'

Non senza una punta di ironia, Woody Allen si unisce al coro di critiche degli autori contro i cinecomic Marvel e i loro budget stratosferici, ribadendo che non hanno niente a che fare con l'arte cinematografica.

La polemica sulla qualità dei film Marvel, e dei cinecomic in generale, si riaccende con le dichiarazioni di fuoco di Woody Allen il quale si è espresso contro queste produzioni che, a suo parere, "non hanno niente a che fare col cinema come forma d'arte".

Il commento di Woody Allen è emerso nel corso di un q&a con i fan in Portogallo dopo la première del suo nuovo film, Coup de chance, commedia in lingua francese che segue una coppia a Parigi la cui relazione inizia a sgretolarsi dopo la ricomparsa di un compagno di scuola di lei.

Coup de chance: Woody Allen approda al Lido di Venezia 2023

Coup de chance è il primo film realizzato da Woody Allen dopo Rifkin's Festival del 2020, e vede protagonisti Lou de Laage, Valerie Lemercier, Melvil Poupaud e Niels Schneider.

Stanchezza da Marvel

Quando gli è stato chiesto un bilancio sul cinema contemporaneo, Woody Allen ha ammesso di non guardare i film Marvel, ma di esserne comunque stufo. Ecco le sue parole: "Sono solo teoricamente stufo dei film Marvel perché non ne ho mai visto nessuno. Non mi piacciono quei budget, è un'industria che non ha nulla a che fare con il cinema come forma d'arte".

Come rivela la recensione di Coup de chance, che arriverà nelle sale italiane a dicembre con Lucky Red, Woody Allen ha ritrovato l'ispirazione in Europa con una commedia sentimentale garbata e arguta che parla di infedeltà coniugale, bugie, segreti e investigatori in erba, ma si concentra soprattutto sull'intervento del destino nelle vite di tutti noi.