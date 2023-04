Woody Allen non è nel programma di Cannes 2023 perché "le polemiche offuscherebbero i film"

Tra i grandi assenti dal programma di Cannes 2023 spicca Woody Allen, che avrebbe ultimato il suo nuovo film Coup de Chance, thriller romantico ambientato a Parigi escluso perché con la sua presenza al festival, "le polemiche travalicherebbero l'arte oscurando il suo e gli altri film presenti".

Il delegato generale di Cannes Thierry Fremaux ha difeso le sue decisioni affrontando il tema spinoso dell'esclusione di Woody Allen e Roman Polanski, entrambi in uscita con due nuovi titoli, in un'intervista con Le Figaro.

Fremaux ha spiegato che mentre il nuovo film di Polanski, The Palace, non è stato proiettato per i programmatori, ha avuto la possibilità di visionare la nuova commedia dark di Allen ambientata in Francia, Coup de chance:

"Polanski, non l'abbiamo visto. Woody Allen è un po' speciale, l'ho visto senza vederlo", ha detto Fremaux, suggerendo che potrebbe aver visto il film al di fuori delle pre-proiezioni del festival per le iscrizioni. "Il film non era candidato al programma. Sappiamo anche che, se il suo film venisse proiettato a Cannes, la polemica prenderebbe il sopravvento sul suo film e sugli altri film".

Anche se i dettagli riguardanti Coup de Chance sono rimasti segreti fino ad oggi, il sito ha rivelato che il nuovo film di Woody Allen sarà un thriller romantico contemporaneo:

"Coup de Chance è una storia di romanticismo, passione e violenza ambientata nella Parigi contemporanea. Girato in tutta la città e anche in campagna, si sviluppa attorno a una storia d'amore tra due giovani che sono vecchi amici, per poi sfociare nell'infedeltà coniugale e infine nel crimine. È interpretato da attori e attrici francesi molto dotati, è tutto in lingua francese e sembra molto bello nel modo in cui lo ha fotografato Vittorio Storaro, il grande direttore della fotografia. Il resto ve lo lascio come sorpresa", ha dichiarato in precedenza Woody Allen sul film.