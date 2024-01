Wonka trionfa ancora al box office USA, l'horror Night Swim si piazza al secondo posto

Mentre Wonka continua a dominare il box office USA piazzandosi al primo posto con 14,4 milioni di dollari nel suo quarto fine settimana di uscita, Night Swim, l'ultimo film prodotto dai maestri dell'horror Jason Blum e James Wan, si è piazzato al secondo posto al suo debutto. Il film, che segna la prima uscita nazionale dell'anno, ha raccolto 12 milioni di dollari in 3.200 sale nordamericane. L'horror non ha fatto faville al botteghino internazionale con soli 5,7 milioni di dollari, portando il suo bilancio globale a 17,7 milioni di dollari a fronte di un costo di 15 milioni.

Complessivamente Wonka è stata l'unica uscita natalizia con una buona tenuta al botteghino, la commedia musicale della Warner Bros. con Timothée Chalamet nei panni dell'eccentrico cioccolataio, ha generato finora 164,6 milioni di dollari.

La commedia animata Prendi il volo Universal e Illumination si è piazzata al terzo posto con 10,5 milioni di dollari in 3.712 sale. Dopo tre settimane di uscita, il film - che racconta di una famiglia di anatre che si perde mentre si dirige a sud per l'inverno - ha guadagnato 78 milioni di dollari in Nord America e 150 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un costo di 70 milioni di dollari.

Il quarto e il quinto posto

Aquaman e il Regno Perduto si è piazzato al quarto posto con 10,6 milioni di dollari. Il film da 205 milioni di dollari di budget ha finalmente superato i 100 milioni di dollari in patria solo dopo tre settimane di uscita. Ha incassato 99 milioni di dollari a livello nazionale e 266 milioni di dollari a livello globale.

La commedia vietata ai minori Tutti tranne te della Sony ha completato la top five con 9,5 milioni di dollari in 3.055 sale. Il film, costato 25 milioni di dollari e interpretato da Sydney Sweeney e Glen Powell, ha accumulato 43,7 milioni di dollari dopo tre settimane di programmazione.