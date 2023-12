Wonka è un successo: punteggio altissimo per il nuovo film del franchise su Rotten Tomatoes

Con l'arrivo delle prime recensioni di Wonka, è uscito anche il punteggio ottenuto dal film con Timothée Chalamet sul noto aggregatore Rotten Tomatoes ed è più che ottimo.

Il prequel ha raggiunto un indice di gradimento dell'85% su un totale di 89 recensioni finora. Anche se questo punteggio è destinato a cambiare con l'aggiunta di altre recensioni, si tratta del secondo miglior punteggio raggiunto dal franchise, con Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato del 1971 in testa con il 91% e La fabbrica di cioccolato di Tim Burton fanalino di coda con l'83%.

Resta da vedere come il pubblico accoglierà Wonka, ma sembra che il film finirà per essere più apprezzato del remake di Burton del 2005, che aveva ottenuto solo il 51% di gradimento su Rotten Tomatoes. Come hanno notato diversi critici, Wonka è in fondo un film rivolto al pubblico più giovane. Per il momento, tuttavia, sembra che Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato con Gene Wilder continuerà a mantenere lo status di miglior adattamento dell'opera di Roald Dahl.

Wonka, il regista elogia le doti di Timothy Chalamet: "Mi ha ricordato Bing Crosby"

Nel corso di una recente intervista, Timothée Chalamet ha svelato perché ha accettato di interpretare un ruolo così iconico, al di là del compenso monetario non indifferente. Nell'attesa della sua uscita nelle sale, programmata per il 14 dicembre, leggete la nostra recensione di Wonka.