Wonka, Timothée Chalamet spiega perché ha accettato il ruolo: 'Non l'ho fatto per soldi'

Wonka debutterà nelle sale il 14 dicembre e nel corso di una nuova intervista Timothée Chalamet ha svelato le ragioni che l'hanno spinto ad accettare un ruolo così iconico, già portato sullo schermo da mostri sacri come Gene Wilder e Johnny Depp.

Chalamet era scettico sul prequel di La fabbrica di cioccolato, finché un elemento della sceneggiatura del film di Paul King non ha cambiato le cose. Come ha raccontato a GamesRadar+, il testo della canzone "Hat Full of Dreams" lo ha convinto ad accettare la parte.

"Come molte persone, quando ci sono dei remake, mi sento molto protettivo nei confronti del personaggio originale e delle versioni che ami", ha spiegato Chalamet. "Lo scetticismo subentra sempre sul fatto che possa trattarsi di una storia legittima e degna di nota o di una cinica operazione commerciale".

Chalamet ha proseguito: "Stavo leggendo le prime tre pagine della sceneggiatura e la canzone 'Hat Full of Dreams' era già lì. Non c'era musica ad accompagnarla, ma il testo era così intelligente. Parlava di questo giovane Willy, che non era assolutamente la versione folle, cinica, un po' sbiadita e cerebrale che abbiamo visto nei due film precedenti, ma era molto speranzoso, giovane, ambizioso, che non accettava un no come risposta, forse un po' ingenuo. Penso fosse molto intelligente".

Wonka, Hugh Grant: "Ho odiato la motion capture, era fastidiosa come una corona di spine"

E voi, andrete a vedere Wonka al cinema? Nell'attesa, potete già leggere la nostra recensione del film.