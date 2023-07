Wonka: il regista Paul King ha svelato perché Timothée Chalamet non ha dovuto fare un'audizione

Timothée Chalamet era l'unico attore a cui il regista Paul King ha pensato per il ruolo da protagonista del film Wonka.

Timothée Chalamet non ha dovuto fare un'audizione per ottenere il ruolo del protagonista di Wonka, il progetto prequel ispirato al libro di Roald Dahl che arriverà nelle sale di tutto il mondo a dicembre.

Il regista ha infatti raccontato che ha sempre pensato alla star di Dune per la parte.

Un talento conosciuto dai fan

Timothée Chalamet in una foto di Wonka

Paul King, oltre a essere regista, è il co-sceneggiatore di Wonka e ha raccontato al magazine Rolling Stone: "Si è trattata di un'offerta diretta perché è grandioso e pensavo fosse l'unica persona che potesse farlo. Ma, essendo Timothée Chalamet e la sua vita è così assurda, le sue performance musicali del liceo sono su YouTube e hanno centinaia di migliaia di visualizzazioni. Quindi sapevo dai fan di Timmy Chalamet che sapeva cantare e ballare davvero bene".

Il regista ha poi aggiunto: "Sapevo quali capacità aveva, ma non sapevo quanto bravo fosse. Quando ho parlato con lui era piuttosto appassionato al progetto. Durante gli anni del liceo aveva fatto del tip tap e ha detto: 'Mi piacerebbe mostrare alle persone che sono in grado di farlo'".

Wonka, ambientato negli anni '40, sarà un vero e proprio musical e, per il regista, è stata "una sfida davvero divertente" ed è stato ideato come un omaggio dei musical classici della MGM.

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato: perché il cult con Gene Wilder è da guardare ancora oggi

Il cast del film

Nel cast ci sono anche Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Matt Lucas, Rowan Atkinson, Natasha Rothwell, Rufus Jones, e Simon Farnaby.

Basato sullo straordinario protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, il romanzo per bambini più iconico dell'autore Roald Dahl nonché uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi, Wonka racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l'amato Willy Wonka che conosciamo oggi.