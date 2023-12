Wonka, Hugh Grant e la danza rabbiosa dell'Umpa Lumpa: 'Odio fare film, ma ho 5 figli e ho bisogno di soldi'

Hugh Grant boccia in toto la sua danza da Umpa lumpa e l'intera esperienza cinematografica, che è costretto a proseguire per colpa della sua prole numerosa che deve essere mantenuta.

In Wonka, Hugh Grant è stato chiamato a fare due delle cose che odia maggiormente, ballare e ...fare film. ma avendo tanti figli, il divo ammette di essere "costretto" a recitare.

Wonka: Timothée Chalamet e Hugh Grant in una foto del film

Durante un'intervista per Entertainment Weekly, Hugh Grant ha ammesso che la danza degli Umpa Lumpa è stata eseguita da lui personalmente, senza trucchi né aiuti in CGI. Il regista Paul King ha specificato divertito che "nessun animatore potrebbe danzare così rabbiosamente, è la danza più rabbiosa bella storia del cinema".

Hugh Grant non ama ballare sullo schermo, l'attore è arrivato a definire il suo ballo di culto in Love Actually "la scena più atroce mai realizzata" e anche Wonka non è da meno, a quanto pare.

Wonka, il regista Paul King non esclude la produzione dei sequel: "C'è ancora molto da esplorare"

Torture sul grande schermo

In Wonka, l'Umpa Lumpa alto 40 centimetri non solo balla, ma brandisce anche un flauto. Durante l'incontro con EW, Grant ha parlato del team di animazione che lo ha filmato in piedi con un elmetto trasformandolo nella creatura che vediamo sullo schermo. Ovviamente anche la motion capture è stata bocciata dal divo brontolone, che l'ha definita "fastidiosa come una corona di spine".

"La parte della mia faccia è francamente mediocre", ha commentato con ironia prendendosela poi con il film in toto: "Non avrei potuto odiarlo di più. Ma non ho niente di personale contro Paul King. Detesto fare film, ma ho un sacco di figli e ho bisogno di soldi".

Wonka, uno dei film di Natale 2023 al cinema, approderà nelle sale a partire da domani 14 dicembre.