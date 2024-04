Hugh Grant ha ricevuto 'un'enorme somma di denaro' per concludere la sua lotta legale contro The Sun

Hugh Grant ha trovato un accordo con i legali del News Group Newspapers e riceverà una somma definita enorme dalle fonti della BBC per non procedere oltre con la sua causa legale legata alla violazione della privacy compiuta dai dipendenti del quotidiano britannico The Sun.

I dettagli non sono stati svelati, tuttavia la società NGN ha sottolineato che non è un'ammissione di colpa, ma si è preferito chiudere la questione distante dalle aule di tribunale per gli ingenti costi del processo.

La spiegazione dell'attore

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Hugh Grant in una scena del film

Hugh Grant ha sottolineato che inizialmente non voleva accettare l'enorme somma di denaro offerta, ma il processo sarebbe stato davvero costoso. L'attore, sui social media, ha ribadito: "Mi piacerebbe vedere tutte le accuse che negano mentre vengono dimostrate in tribunale". A convincere l'attore a non proseguire con la causa è stata la cifra di quasi 10 milioni di sterline che avrebbe dovuto pagare per proseguire la sua lotta contro The Sun.

I soldi ricevuti, tuttavia, saranno versati a gruppi come Hacked Off per sostenere la campagna che ha lo scopo di portare alla luce i comportamenti scorretti della stampa.

Le accuse

Grant aveva accusato la testata britannica di aver hackerato il suo telefono, ottenuto in modo illecito informazioni private, aver registrato conversazioni e aver commissionato rapine nel suo appartamento e nel suo ufficio, aver usato cimici nascoste nella sua macchina per intercettare conversazioni, aver ottenuto illegalmente i suoi referti medici, aver distrutto prove e aver più volte mentito.

Hugh è convinto che Rupert Murdoch stia continuando a fare accordi per chiudere i casi prima che arrivino nella fase del processo per evitare che le accuse rivolte alle sue testate vengano dimostrate in tribunale.

L'attore ha ringraziato poi il suo team di avvocati e chi ha testimoniato contro le attività di The Sun, tra cui Dan Evans, Emma Jones, Steve Whittamore, Danno Hanks e Glenn Mulcaire, oltre a ricordare "il lavoro e i sacrifici di Graham Johnson".