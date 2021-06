Wong Kar-Wai: il teaser trailer dell'epica serie tv Blossoms Shanghai

Svelato il primo teaser trailer dell'epica serie drammatica di Wong Kar-Wai, Blossoms Shanghai, che anticipa la magnificenza visiva della nuova fatica del regista di culto.

Come anticipa Indiewire, Blossoms Shanghai, scritta da Qin Wen e fotografata dal direttore della fotografia de La tigre e il dragone Peter Pau, racconta la storia di Mr. Bao (Hu Ge), enigmatico miliardario che si è fatto da sé, e del suo percorso per reinventarsi da giovane opportunista con un passato turbolento a magnate della Shanghai più ricca e spendente. La serie è ambientata sullo sfondo della crescita economica vissuta da Shanghai negli anni '90 e svela il glamour che avvolge la vita di Mr. Bao all'apice della ricchezza e il suo coinvolgimento con quattro donne bellissime che rappresentano le attività della sua vita: avventura, onore, amore e innocenza.

Creata, diretta e prodotta da Wong Kar-Wai, Blossoms Shanghai è un dichiarato omaggio alla città natale del regista di In the Mood for Love e a un intrigante momento della storia recente. L'ultima fatica registica di Wong, The Grandmaster, risale al 2013.

Girato interamente a Shanghai, Blossoms Shanghai è una produzione di Jet Tone (Xiangshan). Tencent Penguin Pictures ha acquisito i diritti per la Cina. A livello internazionale, la serie dovrebbe arrivare nel 2022.

