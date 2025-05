Blossoms Shanghai, la prima serie di Wong Kar-wai arriva in streaming: ecco dove

Blossoms Shanghai, la prima serie televisiva di Wong Kar-wai, è andata in onda in Cina alla fine del 2023. Dopo tre anni di riprese, la serie comprendeva 30 episodi di circa 50 minuti l'uno, ma dopo il suo debutto è calato il silenzio radio su qualsiasi uscita al di fuori del paese di produzione. Finalmente, un anno e mezzo dopo, è arrivata la notizia della sua distribuzione.

MUBI ha infatti acquisito i diritti per distribuire la serie in America Latina, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Turchia e India, come riporta Deadline. Sfortunatamente, non c'è ancora una data d'uscita ufficiale sulla piattaforma, ma solo un generico "prossimamente".

Con Hu Ge, Ma Yili, Tang Yan e Xin Zhilei, Wong Kar-wai è accreditato come produttore e regista. La storia è basata sul romanzo di Jin Yucheng e segue il personaggio di Hu Ge, A Bao, un uomo d'affari di Shanghai, in due periodi temporali distinti: gli anni '60 e gli anni '90.

Wong Kar-wai: "Una serie per comprendere la prosperità dell'odierna Shanghai"

In the Mood for Love: un'immagine di Maggie Cheung e Tony Leung

"Blossoms sarebbe la terza parte di una trilogia ideale composta da In the Mood for Love e 2046", ha dichiarato Wong. "Il romanzo storico di Jin Yucheng, Blossoms, è stato lo sfondo perfetto per visualizzare e condividere il mio amore per la mia città natale", ha continuato il regista.

Tony Leung Chiu Wai in una scena di 2046

"Con la serie, vorrei invitare il pubblico a immergersi negli intrighi di Shanghai e dei suoi abitanti all'inizio degli anni '90, un periodo emozionante che ha aperto la strada alla prosperità della Shanghai moderna".

Efe Cakarel, Fondatore e CEO di MUBI, ha dichiarato: "Wong Kar Wai è stato l'ispirazione per la creazione di MUBI. Il suo lavoro ha sempre rappresentato tutto ciò che aspiriamo a difendere: visione audace, profondità emotiva e un singolare senso della bellezza. Portare Blossoms Shanghai - la sua prima serie - su MUBI ha un significato profondo. È un capolavoro immenso e profondamente personale, e siamo onorati di condividerlo con il pubblico di tutto il mondo".